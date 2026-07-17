"Incertidumbre" por el futuro laboral en FNC: gobierno trabaja a "contra reloj" para proteger los empleos

Autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social; mantuvieron una reunión con ejecutivos de Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) por el cierre temporal de la planta de Minas (Lavalleja) y el anuncio de revisión de las operaciones de la empresa en Uruguay. “Estamos discutiendo al más alto nivel. Creo que hasta a contra reloj, porque pasan los días, las horas y la incertidumbre es lo peor que nos puede ocurrir” dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo luego del encuentro.

“Esta es (una) situación que está preocupando más porque el resultado es que estén trabajadores en seguro paro, que no tengan certeza de qué es lo que va a pasar con su puesto de trabajo”, señaló el jerarca y agregó que la próxima semana se mantendrá una nueva reunión. La sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue el lugar de encuentro del que representantes de la empresa se retiraron sin realizar declaraciones.

Según relató Castillo, el gobierno solicitó información de las operaciones de FNC en Uruguay y consultó sobre el futuro de los trabajadores, pero la empresa tampoco brindó respuestas a los jerarcas. “Con (tantos) actores arriba de la mesa hubo varias consultas, opiniones y preguntas, pero resoluciones todavía no”, dijo el ministro de Trabajo y consultado sobre la posibilidad de que FNC funcione como importadora, el jerarca sostuvo que la empresa no manifestó esa intención.

Planta industrial de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

“Nosotros estamos defendiendo a la industria nacional, los puestos de trabajo y necesitamos que el golpe en la industria sea el menor posible, el de menor daño posible. Eso es mantener los puestos de trabajo y mantener las fábricas tal como las tenemos ”, afirmó Castillo y sostuvo que para que el gobierno formule una propuesta, “tenemos que saber qué es lo que está requiriendo”.

Sin embargo, fuentes vinculadas al negocio de FNC, aseguraron a El País que se compartió información solicitada por el gobierno. "Valoramos instancias como esta donde hemos podido conversar con apertura sobre los problemas de competitividad que tiene FNC", señalaron y agregaron: "Todas las partes involucradas estamos buscando soluciones para que FNC continúe su operación en el país".

Por su parte, los trabajadores también mantuvieron reuniones con autoridades de gobierno y la última fue la semana pasada con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Uno de los principales planteos de la reunión fue la de retomar la devolución de Imesi (Impuesto Específico Interno) por utilización de envases de vidrio, algo que estuvo vigente hasta 2021.