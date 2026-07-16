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El plan del Ministerio de Industria para diagnosticar la realidad internacional y agregar valor local

La ministra de Industria, Energía y Minería participó de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y recordó las lineas de trabajo de la cartera.

El País
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16/07/2026, 04:05
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Fernanda Cardona
Fernanda Cardona
Foto: Ignacio Sánchez.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, participó de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), en la que resaltó la importancia de la Semana de la Industria donde se presentaron los principales lineamientos para la política industrial hacia 2050. “Nos planteamos, como país, volver a tener un documento institucional que diagnosticara la realidad industrial internacional, regional y, uruguaya”, dijo Cardona.

El MIEM anunció la creación del Núcleo Biotecnológico para transformar la competitividad industrial

Del encuentro también participó el director general de la Onudi, Gerd Müller, quien destacó la importancia de la industria para impulsar la innovación y mejorar los ingresos de la población.

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Fernanda Cardona. Foto: Presidencia.

“La sostenibilidad dejó de ser una aspiración para convertirse en una condición de existencia y de competitividad de nuestros países”, dijo Cardona y destacó el trabajo en conjunto entre las empresas públicas y la cartera. A su vez, señaló que si bien Uruguay tiene una escala pequeña, cuenta con elementos positivos como la estabilidad, matriz energética renovable y desarrollo en telecomunicaciones.

La titular del MIEM dijo que para producir mejor y agregar valor, se requiere incorporar tecnología y conocimiento, impulsar la inversión —punto en el que coincidió con Müller—, generar instrumentos de financiamiento y apostar a conceptos como la internacionalización y las compras públicas regionales.

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