El MIEM anunció la creación del Núcleo Biotecnológico para transformar la competitividad industrial

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) anunció la creación del Núcleo Biotecnológico en un nuevo Consejo de Industria; un espacio de articulación, diálogo y construcción colectiva en el que participaron la titular de la cartera, Fernanda Cardona; el director nacional de Industrias, Adrián Míguez; dirigentes sindicales y representantes del sector empresarial.

Los Núcleos Productivos muestran una mirada sectorial, cercanía con los actores, articulación público-privada y un fuerte anclaje territorial, que permite entender el sector industrial uruguayo. Las medidas del Consejo de Industria están orientadas a aumentar la competitividad de la industria, a través de acciones como la actualización normativa, la apuesta a la formación y la simplificación de trámites, entre otras que hoy se trabajan para 12 sectores industriales.

La creación del Núcleo Biotecnológico se trata de un área priorizada por el MIEM en conjunto con Uruguay Innova. Cardona recordó que la ciencia, la innovación y la transferencia tecnológica son pilares para el desarrollo de la industria nacional.

Presidente de la CIU, Leonardo García. Foto: MIEM

Existen 12 Núcleos Productivos en funcionamiento: Alimentos y bebidas, Audiovisual, Cárnico, Electrónica, Farmacéutico, Forestal maderero, Lácteo, Metalmecánico, Minero, Plástico, Químico y Vestimenta y calzado.

El Consejo de Industria del mes pasado contó con la participación del Núcleo Productivo Metalmecánico, donde realizaron una presentación sobre las medidas de apoyo al sector autopartista y abordaron temas de inserción internacional vinculados a los acuerdos comerciales que Uruguay mantiene para el comercio de productos automotrices, incluidos vehículos y autopartes.