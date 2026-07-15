La producción industrial se contrajo en mayo con bajas en fabricación de automotores y en el sector alimenticio

La producción de la industria manufacturera disminuyó en mayo 3,5% interanual según los datos del Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim) divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se excluye la refinería de petróleo, la producción manufacturera presentó una disminución de 3,6%. En tanto, según analizó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), el índice de volumen físico del núcleo industrial se contrajo 6,2%.

Para el mismo período, de acuerdo a los datos del INE, el Índice de Horas Trabajadas por obreros (IHT) registra una caída de 6,1% y el Índice de Personal Ocupado (IPO) de 2,1%, mientras que la baja contra el mes anterior de la serie del Ivfim desestacionalizado es de 6,5%.

La división con mayor incidencia negativa en la variación interanual del producto industrial fue la de Elaboración de productos alimenticios, con una caída de 4,5% (e incidencia de -1,9 puntos porcentuales -pp-), seguida por Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques con una reducción de 41,2% (incidencia de -1,7 pp) y Fabricación de sustancias y productos químicos con una variación de -12,2% (incidencia -0,7 pp).

Trabajadores de la industria papelera en Uruguay. Foto: MTSS.

En cambio, la división con mayor incidencia positiva en la variación interanual del producto industrial fue Fabricación de papel y de los productos de papel con un aumento de 15,0% (incidencia de 1,9 pp), seguida por Elaboración de bebidas con una variación de 16,9% (0,7 pp) y Fabricación de equipo eléctrico, con una variación de 29,1% (0,2 pp).

La variación promedio del año del Ivfim es 2,3%. La división con mayor incidencia positiva en el promedio del año fue la de Elaboración de productos alimenticios, con variación de 3,3% (incidencia 1,4 pp), dentro de la que se destacó el subgrupo Elaboración de otros productos alimenticios con variación de 12,8% (incidencia 5,9% pp).