Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi sube a 53% y la aprobación es de 26%, según encuesta de Equipos

La consultora Equipos presentó este miércoles su última encuesta de opinión pública para conocer la evaluación de los uruguayos sobre la gestión del gobierno del presidente Yamandú Orsi, la cual fue realizada entre el 23 de junio y el 8 de julio.

Según los datos presentados por la encuestadora en Subrayado (Canal 10), un 26% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, un 20% no aprueba ni desaprueba, y un 53% desaprueba. El 1% restante no sabe o no contesta.

Uno de cada cuatro aprueba su trabajo y algo más de la mitad de la población lo desaprueba. En medio, otra cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina, señaló el director de Equipos Consultores Ignacio Zuasnabar, al presentar los resultados. "La foto es de balance negativo para el gobierno", explicó el politólogo. El saldo neto de evaluación presidencial es de -27.

Los resultados de la última medición muestran que la aprobación al presidente se ha mantenido estable respecto a la medición anterior (variaciones dentro del margen de error), pero que la desaprobación tuvo un incremento adicional. En abril, por primera vez en el período de gobierno, los juicios de los uruguayos asumieron una estructura de balance claramente negativo (en febrero era una estructura dividida, con balance negativo moderado). En junio se confirma la situación de abril e incluso se agudiza levemente (el saldo neto pasa de -21 a -27).

Yamandú Orsi, Presidente de la República. Foto: Archivo El PaÍs

Por partido y comparación histórica

A diferencia de la medición anterior, cuando el incremento de la desaprobación presidencial se explicaba principalmente por un cambio entre los propios votantes frenteamplistas, en junio ocurre lo contrario. El juicio entre los frenteamplistas se estabiliza (incluso mostrando una leve mejora, aunque dentro del margen de error), mientras que entre los votantes de oposición la desaprobación vuelve a aumentar, alcanzando ya registros superiores al 80%.

En la mirada histórica de gestiones presidenciales, se aprecia que, por lo general, los presidentes han llegado a su segundo año de gobierno ya con saldos negativos, con las excepciones de Tabaré Vázquez en 2006, José Mujica en 2011, y Luis Lacalle Pou en 2021. La situación actual de Yamandú Orsi confirma esta regla general. El saldo neto actual de Orsi es negativo, inferior incluso al que tenían Jorge Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque similar al de Julio María Sanguinetti en 1996, y mejor que el que tenía Luis Alberto Lacalle Herrera en 1991.

Yamandú Orsi, presidente de la República, junto a Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou. Foto: Presidencia.

Ficha técnica

El informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 705 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.