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El País Información Política

Sánchez justifica transferencias por hijo en efectivo y blancos salen al cruce: "No es para la gurisada pobre"

El secretario de Presidencia defendió la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños previstos en la Rendición de Cuentas. Para Lema "no se puede talentear en este tema".

El País
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15/07/2026, 15:53
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Alejandro Sánchez en entrevista con En Clave País.
Alejandro Sánchez en entrevista con En Clave País.
Foto: Leonardo Mainé

Dirigentes del Partido Nacional apuntaron este miércoles contra el secretario de Presidencia de la República Alejandro Sánchez, que fue el primer invitado de En Clave País, el streaming de El País, y defendió la inclusión en la Rendición de Cuentas de la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños.

"¿Por qué es importante que esta partida tenga las características que estamos planteando nosotros? Porque capaz que esa jefa de hogar, que cobra esa partida, la dedica a pagar la pensión que hoy con la Tarjeta Uruguay Social no puede. O capaz que se paga el boleto para ir a hacer la changa", señaló Sánchez.

En ese sentido, el secretario de Presidencia expresó: "Con esto queremos una ayuda a la familia. Estamos hablando de 50.000 familias aproximadamente, que puedan tener una ayuda para salir". "La mayoría de esas familias pobres trabajan. Muchas veces en el mercado informal, en la feria, viven de changas. Agarran un laburito pero ganan menos de $ 25.000 por mes, y esto los va a ayudar a que lleguen a fin de mes", indicó Sánchez al defender la iniciativa.

Alejandro Sánchez en el streaming En Clave País entrevistado por Malena Castaldi y Joaquín Silva.
Alejandro Sánchez en el streaming En Clave País entrevistado por Malena Castaldi y Joaquín Silva.
Foto: Darwin Borrelli

Sánchez con En Clave País: la "impericia" de la Coalición, su eventual candidatura y la vuelta de Lacalle Pou

Críticas nacionalistas

Para el senador nacionalista Martín Lema, "el secretario de Presidencia muestra un total desconocimiento del sistema". "Ya hoy la asignación familiar es de libre disposición y, a mayor vulnerabilidad, se complementa con la tarjeta orientada a artículos de primera necesidad que sí o sí los requieren para el mayor desarrollo de los niños", dijo Lema en diálogo con El País.

"El secretario de Presidencia no puede intentar talentear en un tema tan sensible", añadió. El exministro de Desarrollo Social, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, consideró que "los ejemplos que plantea (Sánchez) como si fueran situaciones no contempladas por el sistema simplemente no se corresponden con la realidad". "En un tema tan sensible como la pobreza y la protección de la infancia, es fundamental hablar con rigor y conocimiento, no recurrir a ejemplos que generan una percepción equivocada sobre cómo funcionan las políticas públicas", concluyó.

Camara de Senadores
Martín Lema, senador del Partido Nacional.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, expresó en su cuenta de X que la propuesta del gobierno "no es para la gurisada pobre". "No es para la pobreza infantil. No es para el bebito que hay que asegurar su desarrollo en los primeros 1.000 días. El debate va dejando las cosas en claro", escribió Da Silva al cuestionar los ejemplos que utilizó Sánchez.

Interpelacion a Ministro de Economia
El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Foto: Darwin Borrelli
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