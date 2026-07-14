Director blanco en ANV cuestionó rechazo a la Rendición de Cuentas y se distanció de Bianchi por TV Ciudad

El director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) por el Partido Nacional, Alfonso Lereté, remitió este martes dos cartas al presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, en las que manifestó diferencias con dos posiciones recientes de su colectividad: la decisión de la Coalición Republicana de no votar en general la Rendición de Cuentas y las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi, quien sostuvo que "hay que cerrar TV Ciudad".

Según surge de las cartas, a las que accedió El País, Lereté planteó que, si bien respeta la definición adoptada por la bancada opositora respecto a la Rendición de Cuentas, entendía necesario trasladar al directorio nacionalista su visión sobre el artículo 356 del proyecto, que crea un crédito fiscal para las cooperativas de vivienda por el IVA incluido en la adquisición de bienes y servicios destinados a obras de construcción.

El jerarca sostuvo que, "tras nueve meses de gestión y recorridas por 12 departamentos", constató que "el beneficio es valorado favorablemente por cooperativas de vivienda y por organizaciones del sector como Fucvam, Covipro y Fecovi". A su juicio, el artículo "tiene un espíritu positivo" y debería ser perfeccionado durante la discusión parlamentaria en comisión, antes que ser descartado.

En ese sentido, recordó que la iniciativa constituye, a su entender, "una continuidad de medidas adoptadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en materia de vivienda cooperativa, como la rebaja del impuesto a las escrituras del 7% al 2%", que, afirmó, "tuvo un impacto en la reducción de las cuotas de los cooperativistas".

Lereté aclaró que su planteo "no buscaba modificar la postura ya adoptada por el Parlamento", sino promover un "encuentro de valoración" dentro del Partido Nacional para analizar el alcance del artículo. Para ello propuso "convocar a representantes de la bancada parlamentaria, del Congreso Nacional de Intendentes, del Congreso Nacional de Ediles, de la Junta de Alcaldes y de los directores nacionalistas en organismos públicos", al entender que "la política de vivienda involucra a todos esos niveles de gobierno".

Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente dan conferencia de prensa por Rendición de Cuentas. Foto: Darwin Borrelli

Críticas a Bianchi

En una segunda carta, también dirigida a Delgado -con quien se reunió este martes-, Lereté expresó su desacuerdo con recientes declaraciones públicas realizadas tras la conferencia sobre la Rendición de Cuentas, en las que se hizo referencia a un medio de comunicación y a su eventual cierre, en alusión a TV Ciudad.

El director de la ANV, quien recordó su trayectoria como periodista, afirmó que "la libertad de prensa constituye uno de los pilares" de su formación y manifestó su "profundo desacuerdo" con ese tipo de expresiones. Señaló que, "más allá de las diferencias editoriales o de gestión que puedan existir respecto a un medio, el eventual cierre de un canal de televisión implicaría la pérdida de fuentes laborales para camarógrafos, periodistas, sonidistas, editores, productores y otros trabajadores del sector".

Graciela Bianchi. Foto: Captura de X.

"Desde mi perspectiva, la desaparición de un medio nunca puede ser una solución, pues atenta contra la pluralidad democrática y el sustento de trabajadores del sector", sostuvo en la misiva.

Asimismo, agregó que el Partido Nacional, por su tradición histórica de defensa de la libertad, debe mantener una postura de "absoluto respeto" hacia el rol del periodismo y hacia quienes trabajan en los medios de comunicación, "independientemente de las discrepancias que puedan existir con su línea editorial o con la gestión de cada empresa periodística".