La tajante respuesta del periodista de TV Ciudad a Bianchi: "Actitudes como esta lesionan la democracia"

El cruce entre la senadora Graciela Bianchi y el periodista José María Caraballo durante la conferencia de prensa de la Coalición Republicana tuvo un nuevo capítulo fuera de la sala del Anexo del Palacio Legislativo.

En la tarde de este jueves, después de que la legisladora comentara "Hay que cerrar TV Ciudad" cuando el periodista se presentó para realizar una consulta, Caraballo usó su cuenta de X para cuestionar la actitud de la senadora y el comportamiento de algunos dirigentes de la oposición durante el intercambio.

Caraballo contextualizó el episodio al recordar que la Coalición Republicana había anunciado que no votará en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y que aguardará la discusión en particular para presentar propuestas al oficialismo.

"Hasta ahí el hecho periodístico", señaló. Luego explicó por qué decidió intervenir al final de la conferencia con una pregunta sobre el impacto que podría tener esa decisión para la ciudadanía. "Estará mal, estará bien, ni idea, es una pregunta nomás, me pareció atinado hacerla, ya que la vida de mucha gente (aunque no lo creas) está en juego cuando el gobierno y el parlamento cortan el bacalao", escribió.

Caraballo también hizo referencia a la reacción que generó su consulta entre algunos de los presentes. "Vean el video, no hubo una respuesta clara. Es más, algunos legisladores intentaron descalificarme entre risas, abucheos y alguna que otra selfie", afirmó, en alusión al momento en que el senador Andrés Ojeda se sacó una foto con Javier García mientras se daba por terminada la conferencia.

Sobre el comentario de Bianchi respecto a TV Ciudad, el periodista aseguró que no le sorprendió. "Sobre cerrar el canal, meh. Historia repetida, no me estresa", expresó.

“HAY QUE CERRAR TV CIUDAD”



Les doy contexto: La Coalición Republicana anunció este mediodía en conferencia de prensa que NO votará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en general, en ese marco, los referentes de la oposición señalaron que aguardaran la discusión del… pic.twitter.com/zwZegGZntv — Josema Caraballo (@josemacaraballo) July 9, 2026

Sin embargo, aseguró que le preocupa que una dirigente con la trayectoria de la senadora se exprese de esa manera. "Que una política con amplia experiencia como Graciela Bianchi se exprese de la manera en la que la vemos acá, me preocupa. No por el intento de censura, eso ni me sorprende. Lo lamentable es la falta de respeto", escribió. Según Caraballo, no se trató de un episodio aislado. "No fue la primera, no será la última", agregó.

El periodista cerró su mensaje con una reflexión sobre el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político. "Después no se quejen cuando critican al sistema político. Actitudes como esta lesionan la democracia", escribió.

Como posdata, volvió a hacer referencia al cierre de la conferencia y a la imagen que dejó el episodio. "De la selfie final, hablamos otro día", cerró, acompañado por un emoji de frustración.