La foto de Victoria Saravia frente al Lago di Como que acaparó todas las miradas: "Estoy viviendo un sueño"

Victoria Saravia disfruta de unas vacaciones soñadas por Italia junto a su pareja y su hijo Lio, de dos años. Desde que comenzó el viaje comparte distintas postales de la experiencia en sus redes sociales, donde deja ver paisajes, paseos y rincones emblemáticos del norte italiano. Sin embargo, hubo una imagen que terminó acaparando especialmente las miradas de sus seguidores.

Se trata de una fotografía en la que aparece disfrutando de un plato de pasta frente al imponente Lago di Como, con las montañas de fondo. La postal, que resume el espíritu de la escapada, fue parte de un carrusel que acompañó con una frase tan breve como elocuente: "Viviendo un sueño".

La primera parada del viaje fue Varenna, uno de los pintorescos pueblos que rodean el Lago di Como. Según contó, llegaron en tren desde Milán en apenas una hora y quedaron sorprendidos por los precios del lugar, que describió como más accesibles de lo que imaginaban.

"Almorzamos en este lugar increíble frente al lago y el cubierto estaba entre 12 y 30 euros por persona. Más barato que Milán inclusive", escribió la modelo, que incluso recomendó el restaurante donde comieron y agradeció la ayuda de una concierge que los está asesorando durante el recorrido.

La foto de Victoria Saravia comiendo pasta frente al Lago di Como que se robó las miradas. Foto: @vic_saravia

El recorrido continuó por Bellagio, otro de los pueblos más famosos del Lago di Como, al que llegaron tras un corto viaje en barco desde Varenna. Allí volvió a compartir un carrusel con imágenes familiares, un paseo en embarcación, un helado italiano, momentos de lectura frente al lago y nuevas postales del paisaje.

"Estoy tan enamorada de esta experiencia que no podría identificar qué es más lindo, pero si vienen a Italia no dejen de pasar por aquí. Es todo súper accesible y fácil con niños. Nosotros trajimos el cochecito de Lio y nos manejamos bárbaro", comentó.

Además, publicó un video navegando por el Lago di Como acompañado por la frase "Living the Italian dream" ("Viviendo el sueño italiano"), dejando en claro el gran momento personal que atraviesa.

Otro de los momentos que compartió fue su llegada al Duomo de Milán. En un video se la ve emocionada al arribar al sitio y encontrarse por primera vez con la emblemática catedral.

"Lo había visto en fotos, en videos, postales y siempre me pareció una obra de arte increíble, pero verlo en vivo... wow. Vivir este momento junto a mi hijo por primera vez es algo que llevaré por siempre en mi corazón", escribió, además de compartir algunos datos históricos sobre el edificio.

Todo indica que en los próximos días seguirá compartiendo nuevas postales de un viaje que, según ella misma resumió, está siendo un verdadero sueño.