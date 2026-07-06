Las románticas vacaciones de una figura de Canal 4 en un destino paradisíaco: atardeceres, surf y música

Viviana Ruggiero hizo una pausa en la intensa rutina informativa de Telenoche (Canal 4) para disfrutar de unas vacaciones junto a su novio, Santiago Alonzo. La pareja, que oficializó su romance durante un viaje a Angra dos Reis, en Brasil, en 2024, volvió a apostar por un destino de playa, naturaleza y mar, con un ingrediente muy especial para ambos: el surf.

Los enamorados viajaron a Nosara, un pintoresco pueblo costero ubicado en la península de Nicoya, en Costa Rica, desde donde compartieron con sus seguidores distintas postales de su escapada.

"Todo lo que sería pura vida", escribió la periodista junto a un carrusel de fotos y videos que resume buena parte de la experiencia. En las imágenes se la ve practicando yoga rodeada de vegetación, disfrutando de la gastronomía local, descansando junto a la piscina y recorriendo algunos de los paisajes más característicos de la zona.

También hubo tiempo para largas caminatas entre el bosque tropical y jornadas frente al mar. Las playas de Nosara, famosas por sus olas y muy elegidas por surfistas de todo el mundo, fueron uno de los grandes escenarios del viaje.

En un par de historias de Instagram dejó en evidencia que el deporte ocupó un lugar central en las vacaciones. En una de ellas mostró el reloj marcando las siete de la mañana junto a la vista desde la habitación y escribió: "Tempranito que nos vamos a...". La respuesta llegó en la siguiente publicación: "Buscar la ola".

No sorprende que hayan elegido ese destino. Ruggiero descubrió el surf en plena pandemia gracias a una invitación de su colega Malena Castaldi para participar de un campamento en La Paloma. Poco después comenzó a tomar clases con la comunidad de mujeres surfistas Salty Girls y terminó enamorándose de un deporte que definió como una mezcla de adrenalina, calma y conexión con la naturaleza.

De hecho, Costa Rica tiene un lugar especial en esa historia. Fue el primer destino internacional al que viajó junto a Salty Girls para perfeccionar su técnica, experiencia que luego repetiría en Perú. Desde entonces, siempre que puede se escapa con su tabla.

Su pareja comparte esa misma pasión, por lo que las vacaciones combinaron madrugones para correr olas con momentos de relax. Además de las playas, la conductora mostró encuentros con la fauna local, espectaculares atardeceres y una tarde de música en vivo con un dúo de guitarras que terminó de completar la escapada.

No es la primera vez que ambos eligen el mar para desconectarse. En otras vacaciones por Brasil también habían compartido paseos, playas paradisíacas y jornadas dedicadas al surf.