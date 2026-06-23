"Al fin": la emoción de Victoria Rodríguez ante un esperado reencuentro durante sus vacaciones en Europa

Victoria Rodríguez lleva varios días recorriendo Grecia junto a un grupo de amigas. Desde allí compartió postales de playas paradisíacas, monumentos históricos, paseos por las islas del mar Egeo y distintas experiencias culturales que describió como "increíbles" y "espectaculares". Sin embargo, estas vacaciones tenían reservado un capítulo mucho más especial y emotivo.

La conductora de Esta boca es mía (Canal 12) viajó a España con el fin de reencontrarse con su hija Delfina Paullier, que se encuentra realizando un intercambio en el exterior desde comienzos de año.

"Reencuentro muuuuy esperado (por la mamá al menos jajajaja). Unos días juntas en Mallorca", escribió la actriz, comunicadora y artista plástica en Instagram junto a un carrusel de imágenes desde la isla española. Fiel a su estilo, agregó una cuota de humor: "Y no pongo más texto porque a mi hija le va a dar 'cringe'".

Las fotografías muestran a madre e hija disfrutando de playas de aguas cristalinas, recorriendo galerías de arte, compartiendo una típica paella y descubriendo distintos rincones de Mallorca. Pero el momento más emotivo llegó a través de un video que también compartió con sus seguidores en historias de Instagram.

Victoria Rodríguez y su hija Delfina disfrutando de los paisajes de película de Mallorca. Foto: @victoriarodriguezarralde

Allí se ve a Victoria recién llegada desde Grecia, caminando por el aeropuerto hasta encontrarse con Delfina. El abrazo entre ambas resume la emoción acumulada tras varios meses sin verse.

El reencuentro tiene una carga especial. A comienzos de año, la periodista había compartido la difícil despedida de su hija cuando emprendió viaje para vivir una experiencia de intercambio durante seis meses. En aquel entonces reconoció públicamente lo movilizante que había sido verla partir.

Madre e hija comparten una relación muy cercana que también se refleja en la música. Delfina canta, toca la guitarra y ya ha realizado presentaciones artísticas. Incluso protagonizó una emotiva sorpresa cuando apareció en el primer "Fogón de viernes" de Punto de encuentro, el programa que Victoria Rodríguez conduce en Radio Universal, para cantar junto a ella al aire.

Tras compartir con sus seguidores postales de Grecia y ahora de Mallorca, todo indica que la bitácora viajera de Victoria todavía tiene varios capítulos por delante. Por lo pronto, el más emotivo ya quedó registrado: ese abrazo con Delfina que llevaba meses esperando.