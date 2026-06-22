Figura de Canal 12 se sometió a un drástico cambio de look y posó en calzoncillos: mirá el resultado

En las últimas horas, una conocida figura de la televisión y las redes sociales sorprendió al mostrar un drástico cambio de imagen: se rapó la cabeza a cero de cara a un nuevo desafío artístico.

Se trata de Pablo Turturiello. El actor y cantante decidió dejar atrás sus característicos rizos dorados para dar lugar a una transformación física radical. El propio artista confirmó que el cambio responde a un proyecto profesional que le exige despedirse del peinado que era una de sus marcas distintivas.

Según supo Tv Show, el flamante desafío artístico del actor consta de un nuevo espectáculo teatral que reversiona un clásico de gran reconocimiento, aunque los detalles guardan por ahora un hermetismo absoluto.

La transformación no tomó por sorpresa a sus seguidores más atentos. En los últimos días, Turturiello había adelantado en sus redes sociales que se venía un cambio de look importante y alimentó la expectativa con distintas publicaciones. Incluso, horas antes de pasar la máquina, compartió la foto de su "último día con pelo largo".

"Último día con pelo largo", anunció Turturiello antes del corte. Foto: @turtupab

Lejos de pasar desapercibido, Turturiello decidió documentar el proceso y fue él mismo quien tomó la máquina para raparse. Fiel a su faceta de influencer y a su activa presencia en redes sociales, compartió el resultado a través de una cuidada producción fotográfica en ropa interior realizada por el fotógrafo Bruno Nogueira. Junto a las imágenes, dejó un mensaje que funcionó como presentación de esta nueva etapa: "Nuevo pelo para nuevo proyecto". Las fotografías generaron repercusión inmediata entre sus seguidores, que reaccionaron con sorpresa ante la novedad.

Turturiello integra actualmente el plantel artístico de Canal 12 y fue una de las figuras de las dos últimas temporadas de ¿Quién es la máscara?, donde se desempeñó como investigador. En el último año, además, coprotagonizó la ambiciosa puesta teatral de La Sirenita en el Gran Rex de Buenos Aires.