Meri Deal sorprendió detrás de un disfraz de "¿Quién es la máscara?" y presentó su nuevo tema: mirá el videoclip

Meri Deal no para de sorprender a sus seguidores y esta vez lo hizo con un nuevo single. Se trata de una renovada versión de "Enamorada", la icónica y pegadiza canción de la banda argentina Miranda.

Para este lanzamiento, la cantante uruguaya unió fuerzas en un potente feat junto a Tincho & Javi, el popular dúo de DJs y productores musicales argentinos integrado por Tincho Di Salvo y Javi Zurro. El tema ya se encuentra disponible junto a su videoclip en todas las plataformas musicales.

La canción mantiene esa esencia romántica y directa que la convirtió en un himno pop, relatando una transformación interna impulsada por el amor. A través de sus versos, la letra describe la sorpresa de alguien que ve cómo su vida se ordena y mejora por completo desde la llegada de esa persona especial.

El estreno llega en un momento de altísima exposición y celebración para la artista, quien viene de coronar una destacada participación en la gran final de la quinta temporada de ¿Quién es la máscara?, emitida el jueves por Canal 12. Tras semanas de especulaciones y pistas que cautivaron a la audiencia, se reveló que Meri se encontraba detrás del tierno personaje de Frutillita. Con grandes interpretaciones que sorprendieron al jurado, logró quedarse con el segundo puesto del certamen.

"Estoy feliz y emocionada, me da lástima que sea el último", expresó la cantante al despedirse del programa. Su actuación final fue con una emotiva versión de "Si tú no estás aquí" de Rosana, que luego contó que le dedicaba a su madre.

Turturiello y Meri Deal como "Frutillita". Foto: @turtupab

Con este nuevo paso en su carrera, Meri avanza en un camino artístico que comenzó a nivel masivo como la líder y voz principal de la exitosa banda de cumbia pop Toco Para Vos, con la que recorrió los principales escenarios de la región. Tras iniciar su etapa solista con un sonido volcado al pop y la balada, la uruguaya ahora radicada en México ha demostrado una versatilidad que la llevó a abrir los shows de estrellas internacionales de la talla de Shakira, Luis Miguel, Maroon 5 y Tini.