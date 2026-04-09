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Llanto, dolor y vómitos: Meri Deal apareció con collarín tras la fallida maniobra de un extraño en un show

La cantante uruguaya relató su calvario tras permitir que un supuesto osteópata le girara el cuello. "No dejen que nadie les toque el cuerpo", advirtió tras sufrir una crisis de salud insoportable.

El País
El País
09/04/2026, 16:58
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Meri Deal.
Meri Deal.
Foto: Captura Tik Tok @merideal.

La cantante Meri Deal suele mostrar su día a día a través de sus redes sociales. Allí comparte canciones, reflexiones, y esta semana sorprendió a sus seguidores al aparecer con un collarín. "Cómo terminé así: esta anécdota es para aprender", dijo la uruguaya.

A través de su cuenta en TikTok, donde acumula casi 250 mil seguidores, publicó un video donde habla de su situación: "El sábado me desperté con un dolor parecido a una tortícolis y no podía mover la cabeza, pero no le di mucha bola, de hecho entrené. Día tranqui, con un poco de dolor. A la noche fui a un concierto, ya estaba dura pero no era un dolor insoportable, y una persona me dijo que era osteópata, 'confiá en mí'; me giró la cabeza para todos lados”, relató.

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La maniobra, en vez de ayudarla, empeoró su estado. "Seguramente sabía lo que hacía, pero en mi caso empecé a tener náuseas y el dolor se intensificó. Cuando llego a mi casa no me pude dormir. Un dolor insoportable. Lloraba del dolor. No me podía levantar de la cama. No saben lo que fue, y empiezo a vomitar, lo que es raro porque nunca me pasa”, agregó.

@merideal

Escuchen sus cuerpos 😅

♬ sonido original - Merideal

También dijo que en la madrugada manejó hasta la emergencia, donde le dieron medicamentos muy fuertes, pero los vómitos y el dolor no paraban, y la doctora que la atendió, ya entrada la mañana, le dijo que la tenía que dejar ir porque no tenía más para hacer. “Llamo a mis papás. Ellos estaban a una hora y media. Y mi papá se tomó un ómnibus para venirme a buscar porque no me podía mover. Me dio una ternura que no les puedo explicar el amor que me dio eso”, relató.

El martes fue a ver a un traumatólogo, quien le indicó usar un collarín y otros medicamentos. También recibió acupuntura, que describió como “mágica”. “Hoy me desperté y no estoy con tanto dolor”, explicó la cantante en un video que tituló: "Escuchen sus cuerpos".

Meri Deal
Meri Deal. Foto: Archivo.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

También anunció que el sábado tiene un concierto en Buenos Aires, y espera estar recuperada para entonces.

En otro video, Meri Deal compartió una actualización de su salud: "No muy bien por ahora. Sigo dura, con dolor", aunque con un poco más aliviada. "El sábado me tengo que subir a un escenario y estar espléndida", cerró la cantante que continúa con las sesiones de acupuntura, "lo único en lo que estoy creyendo", ya que le ha aliviado el dolor y la tortícolis.

@merideal

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♬ sonido original - Merideal

"Capaz que la moraleja de esto es no dejar que nadie te toque algo de tu cuerpo para 'arreglartelo' porque puede causar algo mucho peor", cerró la cantante uruguaya.

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