Llanto, dolor y vómitos: Meri Deal apareció con collarín tras la fallida maniobra de un extraño en un show

La cantante Meri Deal suele mostrar su día a día a través de sus redes sociales. Allí comparte canciones, reflexiones, y esta semana sorprendió a sus seguidores al aparecer con un collarín. "Cómo terminé así: esta anécdota es para aprender", dijo la uruguaya.

A través de su cuenta en TikTok, donde acumula casi 250 mil seguidores, publicó un video donde habla de su situación: "El sábado me desperté con un dolor parecido a una tortícolis y no podía mover la cabeza, pero no le di mucha bola, de hecho entrené. Día tranqui, con un poco de dolor. A la noche fui a un concierto, ya estaba dura pero no era un dolor insoportable, y una persona me dijo que era osteópata, 'confiá en mí'; me giró la cabeza para todos lados”, relató.

La maniobra, en vez de ayudarla, empeoró su estado. "Seguramente sabía lo que hacía, pero en mi caso empecé a tener náuseas y el dolor se intensificó. Cuando llego a mi casa no me pude dormir. Un dolor insoportable. Lloraba del dolor. No me podía levantar de la cama. No saben lo que fue, y empiezo a vomitar, lo que es raro porque nunca me pasa”, agregó.

También dijo que en la madrugada manejó hasta la emergencia, donde le dieron medicamentos muy fuertes, pero los vómitos y el dolor no paraban, y la doctora que la atendió, ya entrada la mañana, le dijo que la tenía que dejar ir porque no tenía más para hacer. “Llamo a mis papás. Ellos estaban a una hora y media. Y mi papá se tomó un ómnibus para venirme a buscar porque no me podía mover. Me dio una ternura que no les puedo explicar el amor que me dio eso”, relató.

El martes fue a ver a un traumatólogo, quien le indicó usar un collarín y otros medicamentos. También recibió acupuntura, que describió como “mágica”. “Hoy me desperté y no estoy con tanto dolor”, explicó la cantante en un video que tituló: "Escuchen sus cuerpos".

Meri Deal. Foto: Archivo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

También anunció que el sábado tiene un concierto en Buenos Aires, y espera estar recuperada para entonces.

En otro video, Meri Deal compartió una actualización de su salud: "No muy bien por ahora. Sigo dura, con dolor", aunque con un poco más aliviada. "El sábado me tengo que subir a un escenario y estar espléndida", cerró la cantante que continúa con las sesiones de acupuntura, "lo único en lo que estoy creyendo", ya que le ha aliviado el dolor y la tortícolis.

"Capaz que la moraleja de esto es no dejar que nadie te toque algo de tu cuerpo para 'arreglartelo' porque puede causar algo mucho peor", cerró la cantante uruguaya.