Tras la eliminación de Brasil, Gorzy sorprendió con un giro sobre el fracaso de Uruguay: "No es tan grave"

Brasil se convirtió el domingo en la última potencia en despedirse del Mundial 2026 antes de lo previsto. La derrota 2-1 ante Noruega, impulsada por Erling Haaland, se sumó a las eliminaciones de Alemania y Países Bajos y reforzó la sensación de que esta Copa del Mundo desafía todos los pronósticos. En ese contexto, el periodista Sergio Gorzy publicó un tuit en el que se replante parte de las críticas que había realizado contra la selección uruguaya tras su eliminación en la fase de grupos.

La caída de Brasil no fue la única sorpresa de los últimos días. Alemania quedó eliminada por Paraguay en la definición por penales, Países Bajos sufrió el mismo destino frente a Marruecos, Argentina debió esforzarse hasta el final para vencer 3-2 a Cabo Verde en un alargue agónico y Francia necesitó un penal en los minutos finales para ganarle a Paraguay.

En ese contexto, Gorzy publicó una reflexión en su cuenta de X en la que relativizó parte de los cuestionamientos que recibió Uruguay luego de despedirse del torneo con apenas dos puntos. La selección de Marcelo Bielsa había empatado con España y Arabia Saudita, perdió ante Cabo Verde y terminó tercera en su grupo, un resultado que provocó fuertes críticas a Marcelo Bielsa y los jugadores de la selección.

Es más, apenas confirmada la eliminación, Gorzy había sido uno de los más duros con el ciclo de Bielsa. En una extensa publicación de X calificó el proceso como "caro, innecesario y tóxico", sostuvo que el entrenador "no dejó nada en tres años y medio" y definió la campaña como un fracaso. También cuestionó varias decisiones del técnico, desde la confección del plantel hasta algunas de sus elecciones durante el torneo. No era la primera vez que apuntaba contra Bielsa. "Pagamos a Copperfield y tenemos al Mago sin dientes", disparó el año pasado.

Sin embargo, los resultados registrados en los octavos de final lo llevaron a revisar parte de ese análisis.

"El 80% de los argumentos que damos para destrozar a la selección uruguaya por su fracaso en el Mundial se caen cuando Alemania y Holanda caen en el cuarto partido, Argentina pide la hora contra Cabo Verde, Francia le gana de penal sobre el final a Paraguay y Brasil vuelve a fracasar, esta vez contra Haaland y 10 más", escribió.

El 80% de los argumentos que damos para destrozar a la selección uruguaya por su fracaso en el mundial se caen cuando Alemania y Holanda caen en el 4to partido, Argentina pide la hora contra Cabo Verde, Francia le gana de penal sobre el final a Paraguay y Brasil vuelve a… — Sergio Gorzy⭐️⭐️⭐️⭐️ (@camaraceleste) July 5, 2026

El periodista también incluyó una autocrítica. "Incluyo mis argumentos entre los que pierden sentido", agregó, en referencia a los cuestionamientos que él mismo había realizado durante el Mundial.

Para Gorzy, la sucesión de resultados inesperados obliga a poner la actuación de Uruguay en perspectiva y a entender que incluso las principales potencias del fútbol atraviesan dificultades en un Mundial.

Sobre el final de su mensaje, el periodista pidió evitar decisiones apresuradas de cara al próximo ciclo. "Por eso, solamente espero no tiremos la plata que no tenemos en DT caros... todo es igual, nada es mejor... Y arranquemos de nuevo", escribió.

Luego comparó la situación de Uruguay con la de otras selecciones que también deberán iniciar una nueva etapa tras sus respectivas eliminaciones. "Como Italia, Alemania, Brasil, Holanda, Croacia, etc.", enumeró antes de cerrar con una frase que sintetizó su postura: "No es tan grave".