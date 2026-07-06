Portugal vs. España por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy lunes 6 de julio, canales de TV y online

Portugal y España jugarán hoy lunes 6 de julio de 2026, a las 16:00 horas (21:00 horas de España), por los octavos de final del Mundial 2026. El partido será en el Estadio Dallas, Estados Unidos, un escenario de alto impacto para un cruce europeo que promete marcar la jornada.

El duelo tendrá a dos selecciones que llegan sin derrotas y con argumentos distintos: los lusos han alternado autoridad ofensiva con partidos cerrados, mientras que los dirigidos por Luis de la Fuente encontraron continuidad a partir de su control de pelota, una defensa firme y una respuesta cada vez más clara en el área rival.

Qué canal pasa el partido entre Portugal y España

Para quienes busquen dónde ver el partido entre Portugal y España, las señales dentro del territorio español serán: DAZN Spain, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Para verlo desde Uruguay, por televisión por cable estará disponible a través de DSports. En streaming, el encuentro se podrá seguir por DGO, y también por alternativas como Paramount+, DAZN, Disney+ Premium o Flow, según la disponibilidad de cada plataforma.

También en territorio uruguayo, este partido irá por televisión abierta a través de Canal 5 y también se transmitirá de forma gratuita por Antel TV en streaming.

Ferrán Torres en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Portugal vs. España: un cruce de invictos

Portugal empezó su recorrido con un empate 1-1 ante RD Congo, en un partido en el que João Neves abrió el marcador, pero Yoane Wissa igualó en el cierre del primer tiempo. Después mostró su versión más contundente con un 5-0 ante Uzbekistán: Cristiano Ronaldo marcó dos veces, Nuno Mendes amplió la ventaja, hubo un gol en contra de Abduvakhid Nematov y Rafael Leão cerró la goleada. Más adelante igualó 0-0 con Colombia y luego venció 2-1 a Croacia, tras remontar con un penal de Cristiano Ronaldo y un gol agónico de Gonçalo Ramos a los 90+4, asistido por Rafael Leão.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: AFP.

España, por su parte, comenzó con un 0-0 ante Cabo Verde y luego encontró volumen ofensivo en el 4-0 contra Arabia Saudita, con gol de Lamine Yamal, doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto en contra de Hassan Al Tambakti. La Roja también superó 1-0 a Uruguay con gol de Álex Baena, tras asistencia de Marcos Llorente, y venció 3-0 a Austria con dos goles de Oyarzabal y otro de Pedro Porro. Con cuatro tantos, Oyarzabal aparece como su principal referencia ofensiva, mientras España sostiene un dato fuerte: todavía no recibió goles en el torneo.

El cruce reúne a dos selecciones de gran peso internacional y un clásico de la península ibérica. Portugal, consolidada en la elite europea en la última década, tiene en su historia títulos continentales recientes y una marca mundialista fuerte desde aquel tercer puesto de 1966.

España carga con la jerarquía de una campeona del mundo, protagonista de una era dorada entre 2008 y 2012 y dueña de una tradición que la mantiene siempre entre las candidatas cuando el torneo entra en zona decisiva.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.