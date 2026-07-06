El insólito error de un futbolista mexicano al intentar reanudar tras un gol de Inglaterra en el Mundial 2026

El México ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 dejó emociones de principio a fin, cinco goles y la clasificación de los ingleses a los cuartos de final, pero también una de las imágenes más curiosas del torneo.

A los 61 minutos, con el seleccionado dirigido por Javier Aguirre perdiendo 3-1 y buscando una rápida reacción, Brian Gutiérrez acababa de ingresar al campo de juego y se dispuso a ejecutar el saque desde la mitad de la cancha tras un gol inglés.

Sin embargo, el volante intentó poner la pelota en movimiento completamente solo, sin un compañero acompañándolo dentro del círculo central.

El árbitro advirtió de inmediato la situación y detuvo la reanudación antes de que la jugada continuara. Tras unos segundos de confusión, el australiano Alireza Faghani sancionó falta técnica y el saque pasó a ser para los ingleses, generando una situación poco habitual en el fútbol.

El episodio fue captado por la transmisión oficial y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde generó cientos de comentarios y bromas entre los aficionados.

Aunque las reglas de juego permiten que el saque inicial sea ejecutado por un solo jugador, se puede dar el pase desde el centro de la cancha pero no está permitido salir trasladando el balón. Es una jugada que ocurre muy poco pero el árbitro tomó la decisión correcta sancionando tiro libre indirecto.

INSÓLITO SAQUE DE MÉXICO



Gutiérrez, recién ingresado, quiso salir JUGANDO SOLO desde el MEDIO.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TRqNKCK0EV — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

La curiosa acción ocurrió en un momento de máxima tensión para el Tri, que luchaba por remontar el marcador ante un Inglaterra que terminó imponiéndose por 3 a 2 en el Estadio Azteca para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pese al empuje de los locales en el tramo final, el conjunto de Thomas Tuchel resistió la presión y selló su clasificación, mientras que la llamativa confusión en el saque quedó como una de las postales más insólitas del encuentro.