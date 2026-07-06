Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 6 de julio, por los octavos de final, a qué hora y dónde verlos

Llegar a octavos de final puede ser un objetivo cumplido o un fracaso, todo depende de la selección de la que se esté hablando. En este caso -más allá de que para esta Copa del Mundo se sumó la fase de dieciseisavos- tanto para Portugal como para España quedar afuera en esta instancia podría considerarse un fracaso.

Por los planteles, por las aspiraciones de cada uno y porque llegaron a esta Copa del Mundo como firmes candidatos a llegar lejos, lusos y españoles parecen tener una obligación autoimpuesta de seguir en competencia, aunque el hecho de que se tengan que enfrentar sentenciará la eliminación de uno de ellos.

Será también un partido en el que se enfrentarán dos eras, dos jugadores de enorme calidad. Uno que quiere seguir mostrando su vigencia y otro que empieza a escribir su historia en un certamen tan importante como el Mundial. Es que estarán cara a cara Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, con todo lo que eso significa.

Lamine Yamal, jugador de la selección de España, durante el Mundial 2026. Foto: AFP

Precisamente el astro portugués participó de la conferencia de prensa previa al encuentro y, como suele ocurrir, dejó mucho de que hablar, sobre todo ante la posibilidad de que sea la última en una Copa del Mundo.

“Mi objetivo es disfrutar al máximo porque va a ser mi último Mundial. Mi objetivo es disfrutar día a día, pero ojalá que no sea mañana mi último partido”, para luego afirmar entre risas: “Así ustedes me pueden intentar matar un poco más”.

El único futbolista capaz de anotar en seis Mundiales, ya que lo hizo desde 2006 hasta 2026, agregó: “Ha sido una buena experiencia y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. Y también me he adaptado a los matices de la edad. Sabiendo que ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana”.

“No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”, opinó.

“Ya llegará el día (que deje la selección), pero independientemente de cuándo sea, saldré con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo. Si he jugado tantos años, no fue por necesidad, ustedes lo saben, es por la pasión, me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz”, agregó.

Cristiano afirmó que, de las seis Copas del Mundo que ha disputado, esta es la que más recuerdos le deja. “Hemos compartido mucho y llorado juntos. De todas las copas del mundo, esta es la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario”, con clara alusión al recuerdo de Diogo Jota.

La mesa está servida, será un partido de lujo donde uno de los candidatos se irá “temprano” de la Copa del Mundo.

Portugal vs. España:

Portugal. Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT. Roberto Martínez.

España. Unai Simón; Pedro Perro; Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. DT. Luis de la Fuente.

Hora. 16:00

Estadio. AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos)

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5, AntelTV y Disney+.

Árbitro. Anthony Taylor (ING).

Asistentes. Gary Beswick y Adam Nunn

Cuarto árbitro. Felix Zwayer (ALE)

VAR. Bastian Dankert (ALE) y Antonio García (URU).

A segunda hora será el turno de que se midan Estados Unidos y Bélgica, un partido que se vio envuelto en la polémica desde la pasada jornada luego de la decisión que tomó la FIFA de suspender “durante un período de prueba de un año” la sanción a Folarin Balogun -goleador norteamericano en el certamen- que había visto la roja ante Bosnia.

El máximo organismo del fútbol mundial se amparó en el artículo 27 del Código Disciplinario de FIFA y aseguró que “si Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”.

No pasó desapercibido que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó ante lo ocurrido y manifestó: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

De esta manera, Mauricio Pochettino contará con su principal herramienta en ofensiva que fue clave en el triunfo en los dieciseisavos de final al marcar el gol que abrió el triunfo por 2-0.

Folarin Balogun festeja un gol en el Estados Unidos-Bosnia Herzegovina del Mundial 2026. Foto: EFE

Como era de esperarse, la decisión no cayó nada bien en filas de Bélgica y a través de un comunicado se expresó la federación belga: “La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”, criticó asombrada y no descarta presentar un recurso a la decisión tomada.

La RBFA recordó que el “Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial”.

Rudi Garcia, entrenador de Bélgica, ironizó en rueda de prensa: “No sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes”.

Estados Unidos vs. Bélgica:

Estados Unidos. Matthew Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams; Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT. Mauricio Pochettino.

Bélgica. Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Nicolás Raskin; Leandro Trossard, Kevin de Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku. DT. Rudi García.

Hora. 21:00

Estadio. Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Adham Mohammad (JOR).

Asistentes. Mohammad Alkalaf (JOR) y Ahmad Alroalle (JOR)

Cuarto árbitro. Pierre Atcho (GAB)

VAR. Khamis Al Marri (QAT) y Nicolas Gallo (COL)