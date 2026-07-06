Eugenia "Tuque" García reveló el nombre de su segunda hija y la curiosa historia detrás de la elección

Eugenia "Tuque" García atraviesa el sexto mes de embarazo y, mientras esperaba para realizarse un estudio de rutina —la curva de la glicemia—, aprovechó para abrir una caja de preguntas en Instagram bajo la consigna "Lo que quieran". Entre consultas sobre cómo vive esta segunda maternidad, finalmente despejó una de las incógnitas que más intriga generaba entre su comunidad: cómo se llamará la beba que espera junto a su esposo, Jonhatan Lacuesta.

"¿Cuándo nos vas a contar el nombre elegido?", quiso saber uno de sus seguidores. "Cuando quieran", respondió la comunicadora, aunque antes decidió generar un poco de suspenso.

Primero contó que este lunes comenzó el sexto mes de embarazo y que, si bien se siente bien, todavía sigue con algunos vómitos. "Nada grave, a mí los embarazos me potencian", aclaró la periodista de Puesta a punto (Canal 12).

También confesó que a diferencia de su primera dulce espera, no realiza nada de ejercicio en esta etapa. "Mal, malísimo, pero les juro que cero", se sinceró. Y recordó que con Alfonso, su primogénito, hacía pilates, mientras que ahora está en deuda. "Debería salir a caminar, hacer un poco de ejercicio... debería hacer un montón de cosas, pero no estoy haciendo nada", admitió con autocrítica.

Finalmente llegó el momento que todos esperaban. Sobre una foto en la que se la ve sonriendo y mostrando su panza, respondió a una de las tantas consultas con una sola palabra: "Justina", acompañada de un corazón.

En la historia siguiente explicó cómo fue el proceso para llegar a ese nombre. "No fue una tarea sencilla porque teníamos una lista muy extensa y nos costó pila decidir cuál", contó.

Según reveló, incluso sometieron los nombres a votación familiar, aunque el más elegido terminó descartado. "Con Alfonso siempre dijimos 'esperamos a Alfonso'. Nunca dijimos 'el bebé'; siempre supimos que era él. Fue muy claro y muy fácil", recordó.

En esta oportunidad ocurrió lo contrario y, después de muchas dudas, decidieron someter a escrutinio pero de lo más votado no salió, y retomaron la primera lista que habían armado en marzo, apenas se enteraron del embarazo.

"Empezamos a mirar y dijimos: 'Justina'", relató. Después buscaron el significado del nombre —que prometió compartir más adelante— y sintieron que era el indicado. "Estamos felices. Además siento que Alfonso y Justina combinan muy bien", cerró.