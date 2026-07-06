Fue a la feria de Tristán Narvaja y terminó dando una fulminante opinión viral en vivo en TV: "Pasamos vergüenza"

Un móvil en vivo de Punto Penal (Canal 10) desde la tradicional feria de Tristán Narvaja dejó uno de los momentos más comentados de la jornada este domingo, cuando un hombre consultado sobre la actualidad de la selección uruguaya lanzó un fulminante discurso que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El cronista Juan José Acevedo recorría la feria recogiendo opiniones sobre la actuación de Uruguay en el Mundial y el futuro de la dirección técnica cuando uno de los entrevistados respondió con una extensa reflexión cargada de críticas y pesimismo.

"En Uruguay no hay nadie que pueda tomar el rumbo porque lamentablemente hemos perdido la vergüenza. Nosotros mismos pasamos vergüenza ante el mundo por culpa de la Asociación Uruguaya de Fútbol y por lo que es este país", comenzó diciendo.

A partir de allí, el hombre vinculó el presente del fútbol con la situación general del país y habló de "decadencia" degenal, además de cuestionar el compromiso de los futbolistas con la camiseta celeste.

"Voy a cumplir 70 años. Si me preguntas cuándo vi jugar bien a la selección uruguaya... ¡Nunca!", se respondió encendido. "Esto no es nuevo, hermano. Se ponen la camiseta de mentira. Representar un país no es cantar el himno ni besar la bandera. Representar un país es tener dignidad, es tener vergüenza deportiva", afirmó.

También comparó el rendimiento de Uruguay con el de otras selecciones y aseguró que "el pueblo uruguayo" es quien termina "pasando vergüenza" por los resultados deportivos.

"Ellos se van llenos de plata a la casa. ¿Sabes quién pasa vergüenza? El pueblo uruguayo. La gente se nos ríe por el mundo", expresó antes de cerrar su intervención.

El video fue compartido por las redes sociales de Punto Penal, que acompañó el fragmento con un comentario en tono humorístico: "Uno que se levantó tranqui es este muchacho".

😳 𝐔𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐨́ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢 𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐜𝐡𝐨#PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/wZhPcumVDQ — Punto Penal (@Punto_Penal) July 5, 2026

El clip generó una fuerte repercusión. Mientras algunos usuarios respaldaron el planteo del entrevistado y coincidieron con su diagnóstico sobre el presente del fútbol uruguayo e incluso algunos preguntaron "cómo votarlo", otros cuestionaron el tono de sus declaraciones y consideraron que se trató de una visión excesivamente pesimista. También hubo quienes llamaron a relativizar el momento deportivo y pidieron mayor serenidad en el análisis.