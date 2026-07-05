"No creo que haya nacido para eso": Carlos Manta habló de la capitanía de Valverde, Muslera y Marcelo Bielsa

"Estamos para responsabilizarnos. La característica de Carlos Manta es ser frontal y sincero. Vengo a decir lo que yo vi, lo que sentí, en el error y en algún acierto", manifestó uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y analizó desde la tarea de Marcelo Bielsa en su ciclo hasta el Mundial 2026 con la Celeste, hasta el momento que tuvo que vivir Fernando Muslera o la elección de un nuevo entrenador para Uruguay.

El entrenador se despidió con una conferencia de presa la semana pasada y Manta, que no comenzó bien su relación con el argentino, pero fue mejorando, dio su parecer. “Cada uno tiene que contar los hechos de la forma que crea conveniente. Hubo un antes y un después de la conferencia de Bielsa. Es un hombre inteligente, siempre sabe cómo pararse, él dijo su verdad y hay jugadores que también se están expresando en las redes. Yo hablo por Carlos Manta porque tengo incontinencia verbal", dijo el ex directivo de Plaza Colonia, entrevistado en el programa Punto Penal de Canal 10.

Con la selección uruguaya eliminada del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en primera fase, Manta llamó a hacer mea culpa e hizo hincapié en la idiosincrasia del fútbol uruguayo. "Tenemos porcentaje de responsabilidad porque somos los que tomamos las decisiones finales. Lo único que te puedo decir es que este Comité Ejecutivo al señor Bielsa le dio todo y mucho más de lo que podíamos dar. Hasta hipotecamos situaciones para que no faltara absolutamente nada. Esa es nuestra tranquilidad".

"Somos poquitos y deberíamos empezar a construir entre todos porque somos todos responsables. Tenemos que cambiar las bases. Lo dijo (José Luis) Chilavert, vamos a jugar contra una selección africana. Francia es una selección africana... y nosotros seguimos con nuestros tres millones de habitantes, tratando de buscar un talento que mañana pueda surgir y trabajar, sin condiciones económicas adecuadas. Es mucha cosa que entre todos tenemos que empezar a contribuir".

“Ensucié la cancha, hice una novela venezolana”

Cuando Carlos Manta asumió dentro del Comité Ejecutivo de AUF, Marcelo Bielsa ya era el entrenador de la selección de Uruguay y el dirigente comentó que no fue recibido por el entrenador cuando fue a saludarlo al Complejo Celeste porque le dijeron que estaba hablando con zoom con los jugadores. Conforme fue pasando el tiempo, la relación mejoró, confió en que fue ganándose el respeto del argentino y que el partido amistoso ante Estados Unidos, con derrota 5-1 fue un mojón.

"Ensucié la cancha, hice una novela venezolana. Dije en los medios que no me había recibido. Aprovecharon ustedes un tema político del momento y generaron un ambiente de ida y vuelta. Y yo armé una comedia. Yo iba a todos los entrenamientos y viajes, observaba y no me dejaban. Me custodiaban. Cuando la situación llega a un límite muy difícil, el 5-1 con Estados Unidos, me metí al vestuario. Le hice saber a un capitán que cualquier cosa que quieran corregir, no lo hicieran directamente. Para algo estamos los directivos. El capitán, Josema, me agradeció. Ahí se empezó a saber que había jugadores que no estaban de acuerdo con el funcionamiento. Nos juntamos todo el Ejecutivo y Bielsa en el complejo Celeste. Fuimos a escucharlo para tomar una decisión".

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

Carlos Manta: “Cambió el fútbol y tenemos que cambiar nosotros también”

Según Manta, a partir de ese momento, comenzó otra etapa de Bielsa en la selección y aclaró que el entrenador siempre tuvo “un trato normal con los jugadores”. Y agregó: “Perdimos, porque se abrió la barrera, nos equivocamos, la propuesta por momentos fue interesante, nunca habíamos tenido una propuesta de esas. Si queres ser ganador, no podes buscar excusas. Cada uno tiene que asumir esta responsabilidad. Ese es mi mensaje. Capaz estoy muy golpeado y tengo otro lente para ver estas cosas. Vi de los jugadores una entrega total, se entregaron por completo. Las cosas no salieron. Bielsa cedió muchas cosas para que ellos estén contentos y felices. Yo estuve en el vestuario y vi el dolor de todos, vi una arenga maravillosa de Giménez antes del partido contra España. Estaban todos compenetrados y metidos”, aseguró Manta.

"Las cosas que nos pasaron son insólitas. Sin ese talón, el tercer gol con Cabo Verde, hoy estábamos hablando de otra cosa. No jugamos como Paraguay, jugamos más audaz. Cabo Verde no perdió ni con España, ni con nosotros ni con Argentina en los 90 minutos. Cambió el fútbol y tenemos que cambiar nosotros también".

Los lesionados: De Arrascaeta y Araujo estaban prontos para el próximo partido

Uno de los temas que estuvo en tela de juicio en Uruguay durante esta Copa del Mundo fue la cantidad de jugadores que tuvo en sanidad la Celeste y que no alcanzaron a jugar. "Yo te doy fe que De Arrascaeta estaba para jugar si pasábamos. Araujo había terminado el proceso y estaba. Giménez tuvo un problema en el tobillo, pero hace una semana y media estaba haciendo fútbol. La paraja de zagueros respondió, jugaron bien. Piquerez me parece que no estaba"

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

La capitanía de Federico Valverde: “No creo que haya nacido para eso”

Luego de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, uno de los puntos que estuvo en tela de juicio en la opinión popular fue la capitanía de Federico Valverde y el rendimiento del jugador que es una de las figuras del Real Madrid. Carlos Manta dio su opinión al respecto.

"Vos no podes comparar al Real Madrid con una selección nacional. Ser líder, se nace. Yo no creo que Valverde haya nacido para eso. Si algo no estaría faltando es ese contagio que el uruguayo siempre tuvo. Era un plantel muy joven y eso te lo dan los años", argumentó.

“Se sacrificó”, dijo Manta sobre Fernando Muslera

Otra de las actuaciones que recibió críticas fue la del arquero Fernando Muslera, con evidentes errores en los tres partidos de la selección uruguaya en la última Copa del Mundo. Frente a España no tuvo una buena respuesta en el gol de Álex Baena y le pidió el cambio en el entretiempo al entrenador. “Yo vi el sentimiento. Me senté al lado de Muslera y el dolor que transmitía era tremendo. No sé si fue un gran gesto, pero si será grande que se sacrificó porque estábamos en partido. Él sabía que no estaba en condiciones”, confesó Manta.

Fernando Muslera en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

No hay apuro para nombrar al próximo entrenador de la selección uruguaya

Para Carlos Manta, no hay prisa para elegir al próximo director técnico de Uruguay, pero sí algunos aspectos a tener en cuenta. "Tiene que tener nuestra idiosincrasia. El vestuario juega un rol muy importante en el fútbol del Río de la Plata. El entrenador tiene que hacerle llegar al jugador esa fuerza interior que hace hacer la diferencia, por eso el fútbol es tan apasionante. Espero que me escuchen porque hay muchas cosas en juego, para mí va a ser el entrenador del siglo. No es fácil tomar una decisión de estas. Hay que compartirlo con la gente que viene. Se puede empezar a trabajar antes. Si tenés candidatos, podes empezar a trabajar antes”.

A Carlos Manta le gustaría debatir con Diego Lugano

El excapitán de la selección uruguaya fue uno de los que se manifestó tras la eliminación de Uruguay en el Mundial y apuntó contra el entrenador Marcelo Bielsa. “Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un gran error de la Asociación Uruguaya llegar con un DT que no debió estar nunca en el Mundial, prisioneros de un contrato millonario”, dijo la Tota.

Manta respondió. "Es una crítica de una persona que tiene sus valores por lo que dejó en la selección uruguaya, hay que tenerla en cuenta, pero me parece que tendrá sus argumentos si piensa eso. Me encantaría debatir los argumentos, cuáles fueron, para pensar de esa forma”.

Lo que dijo Luis Suárez luego de la Copa América: “No lo supimos manejar”, dijo Manta

En el ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya hubo un claro mojón y ese fue la Copa América 2024. Uruguay llegaba con un gran rendimiento, hizo un buen torneo, pero se fue desdibujando durante y, sobre todo, después. Luis Suárez lo había advertido indicando que el clima entre el entrenador y los jugadores no era el mejor.

“Lo que dijo Luis. Yo me quedo con la culpa de que podemos trabajar de la mejor forma, con diez video-analistas, pero el jugador se tiene que sentir cómodo. Bielsa en la segunda etapa (tras el amistoso ante Estados Unidos) hizo un gran esfuerzo, pero cuando no sentís las cosas es muy difícil de transmitir. Creo que lo que dijo Luis no lo supimos manejar. Con esa idiosincrasia había que contemplar también todo el trabajo analítico”, analizó Manta.