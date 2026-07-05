Maxi Araújo y su reflexión tras la eliminación del Mundial: “Queríamos escribir una página importante para el país”

Maximiliano Araújo se sumó a las pronunciaciones en redes sociales por parte de los jugadores de la selección uruguaya tras la eliminación del Mundial 2026 y compartió un mensaje haciendo énfasis en el orgullo de haber podido debutar en el máximo torneo, a la vez que confesó: "Seguiremos trabajando hasta conseguirlo, no tengo dudas de que así será”.

El extremo de Sporting de Portugal, goleador de la Celeste en la Copa del Mundo con participación en los tres tantos mundialistas de Uruguay, comenzó su carta con un versículo bíblico del Nuevo Testamento y citó a Mateo 17:20: “Jesús dijo muévete como si todo fuera a salir bien, porque así será, en lo incierto te proveeré”.

Tras ese pasaje, escribió: “Hay sueños que uno imagina durante toda la vida, pero cuando llegan superan cualquier cosa que había soñado. Desde que jugaba a la pelota en el barrio soñaba con vestir la camiseta de mi país. Haber tenido la posibilidad de hacerlo en un Mundial y con mi familia en la tribuna es una sensación que jamás voy a olvidar”.

Y añadió: “Justamente por todo lo que representaba, también cuesta aceptar el final, por todo el trabajo y la ilusión que teníamos. Queríamos escribir una página importante para nuestro país y darle una alegría a toda la gente que siempre estuvo con nosotros. No haberlo conseguido duele y mucho. Aun así, el orgullo de haber defendido estos colores es más grande que cualquier otra cosa”.

El futbolista se viralizó el jueves al hacerse público un video de la llegada al Aeropuerto de Carrasco tras su participación en la Copa del Mundo, en el que se percibe como el extremo de 26 años se sube a la caja de un camión para retirarse en compañía de su familia.

“Quiero agradecer especialmente a cada uruguayo que nos acompañó, que viajó, que alentó y que creyó en nosotros hasta el final. Sentimos ese cariño en cada momento y es una sensación que nunca vamos a dejar de valorar. Me llevo el orgullo de haber cumplido el sueño más grande de mi vida y la motivación de seguir trabajando para volver a tener el privilegio de vestir esta camiseta. Porque representar a Uruguay fue, es y siempre será el mayor honor que puedo tener como futbolista. Seguiremos trabajando hasta conseguirlo, no tengo dudas de que así será”, siguió el mensaje del jugador del Sporting de Portugal.

“Sólo agradecerte mi vida!! Vamos por más”, cerró el mensaje con una dedicatoria a su esposa.