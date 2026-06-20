Tuque García: el mal momento en un acto de Orsi, su historia de amor por WhatsApp y su faceta menos conocida

La vocación de Eugenia “Tuque” García nació lejos de los estudios de televisión. Criada en San Carlos, llegó a Montevideo para estudiar Comunicación convencida de que lo suyo estaba más cerca de la producción y la escritura que de las cámaras. Sin embargo, una oportunidad inesperada en VTV Noticias cambió el rumbo de su profesión.

Entre nervios, miedo, descubrió una pasión que no imaginaba: contar historias desde la calle. Con el tiempo se enamoró de los móviles en vivo, del contacto con la gente y transformó su estilo cercano y humano en marca personal.

Hoy es una de las conductoras de Puesta a Punto, en Canal 12, donde se consolidó como uno de los rostros jóvenes más reconocidos del periodismo uruguayo. Pero antes se desempeñó como movilera de Telemundo, y también se probó en el dial, en De Taquito y El Destapabocas, ambos por Radio Universal.

El 10 de mayo cumplió 35 años y atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida: está esperando su segundo hijo y su carrera profesional que crece frente a cámaras. Estos motivos son más que suficientes para contarte cinco datos curiosos que quizás no sabías de la periodista.

Tuvo apodo antes de nacer

En su cédula figura Eugenia García pero casi nadie la llama por su nombre real. El apodo llegó incluso antes de que naciera. “Cuando mi mamá estaba embarazada todos me decían Euge y para que mi hermana no tuviera tantos celos la concientizaban y ella me decía ‘Tuque’”, contó en VTV.

Con el tiempo, el sobrenombre quedó instalado al punto de que en su San Carlos natal muchos no saben cómo se llama realmente. Su hermana Eva, además, es la madrina de su primogénito Alfonso. En otra nota destacó el amor que la une a Eva y a su hermano Santiago: “Me conmueve cómo nos volvimos fuertes y armamos una muralla entre los tres”.

Se descompuso en un móvil durante un acto de Orsi

Durante el primer trimestre del embarazo de Alfonso, Tuque decidió mantener la noticia en reserva. Solo unas pocas personas de su entorno laboral estaban al tanto y siguió con la intensa rutina de móviles diarios en Canal 12. Una de las situaciones más difíciles ocurrió durante una actividad en Canelones en la que participaba Yamandú Orsi, entonces intendente del departamento. “La productora me dice: ‘Venís en 30 segundos’. Me paro en cámara y me dan ganas de vomitar”, recordó en una entrevista con El País.

Según contó, logró salir de plano justo a tiempo, vomitó y volvió al aire segundos después. “Nadie vio nada, salvo el cámara que estaba conmigo”, aseguró. La cobertura siguió con normalidad hasta que, terminado el móvil, un compañero la encaró sorprendido: “Vos vomitaste, volviste al aire perfecta y hablaste un minuto y medio”. En ese momento atribuyó el episodio a una indisposición pasajera. Poco después, cuando el embarazo ya era público, la explicación resultó bastante más evidente.

Fue bailarina de flamenco durante 17 años

Empezó a bailar flamenco a los cuatro años y continuó hasta los 21. Se convirtió en su pasión, e incluso viajó a Argentina para perfeccionarse. Años después cumplió el sueño de visitar Sevilla, considerada la capital mundial de ese género. Lo que iba a ser una estadía breve terminó extendiéndose varios días más.

“Sacaba ticket para la función de las cinco, de las nueve, me cruzaba de lugar en lugar para ver la mayor cantidad de tablados posibles”, recordó en Algo que decir (Canal 12). “Me enamoró y me conquistó”, aseguró sobre la ciudad española. Aunque dejó la danza cuando arrancó a trabajar en periodismo por cuestión de tiempo, confesó que volvería encantada a Sevilla y al flamenco.

Se enamoró por Whatsapp

Tuque García con su pareja e hijo en Florianópolis, en el viaje de 2025; en 2026 volvieron. Foto: Instagram @tuque.garcia

La historia de amor de Tuque García con el contador Jonhatan Lacuesta, empezó de manera inesperada y a la distancia. Todo surgió a través de una amiga en común de San Carlos, que insistía en que se conocieran mientras él vivía en España. “Es ideal para vos”, le decía. “Empezamos a hablar con algunos mensajes tímidos, y nos enamoramos por WhatsApp, por chat”, contó en Algo que decir.

Él estaba instalado en Barcelona por estudios y trabajo, y ella en Uruguay, sin imaginar lo que se venía. Después de ese ida y vuelta virtual, él viajó al país por dos semanas. “Fue un beso en la boca de una”, recordó sobre el primer encuentro. La conexión fue inmediata y ella lo tuvo claro desde el inicio: “Yo voy a pasar las Navidades contigo y no lo sabes”.

Tras un tiempo de relación a distancia, él regresó a Uruguay, y en 2021 se casaron en una chacra en Punta Ballena. Hoy están en la dulce espera de su segundo hijo.

No se veía frente a cámaras

Eugenia "Tuque" García en "Puesta a punto". Foto: @tuque.garcia

Llegó a Montevideo desde San Carlos para estudiar periodismo, interesada en la producción, pero sin imaginarse delante de una cámara. “Pensaba que no era para mí y que no me iba a dar”, recordó en De ida y vuelta (TV Ciudad). Su primer trabajo fue en VTV Noticias, convocada por Claudio Romanoff.

Tuque pensó que sería para producción y redacción, e incluso la prueba de cámara la tomó como un “plan B”. “Hablé de tú, las S las dejé en el peaje”, bromeó. Sin embargo, le avisaron que iba a salir en vivo. El miedo fue grande, pero empezó a adaptarse al aire y a los móviles. Con el tiempo, se enamoró del trabajo en la calle. “El aire no era el plan, pero ahora estoy arriba del bondi”, resumió.