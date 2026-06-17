Las románticas vacaciones de Nacho Álvarez en un destino de lujo y una divertida escena con su novia

Mientras en Uruguay el Mundial 2026 acapara buena parte de la conversación futbolera, Ignacio Álvarez decidió hacer una pausa y cruzar el Atlántico junto a su novia, Melissa de León. El periodista, que se despidió temporalmente de la audiencia de La Pecera (Azul FM) antes de viajar, ya comenzó a compartir las primeras postales de una escapada romántica por algunos de los rincones más exclusivos de la Costa Azul francesa.

"Me estoy yendo del país, vamos a ver qué pasa con la intensa niebla", comentaba el viernes al cierre de su programa de radio, preocupado por las demoras que las condiciones climáticas estaban provocando en el Aeropuerto de Carrasco. Finalmente logró emprender viaje y prometió enviar fotos. Cumplió.

La primera publicación llegó desde Niza, Eze y Menton, tres de los destinos más pintorescos de la Riviera Francesa. En un carrusel de imágenes y videos mostró playas de aguas cristalinas, recorridas por callecitas históricas, paseos nocturnos y distintas escenas junto a Melissa.

Con su clásico sentido del humor, describió una de las postales desde la costa: "Las piedritas y la doña bañándose en el atardecer de Niza". Luego agregó entre risas: "Qué valor, muchacha", mientras la señora en cuestión disfrutaba del mar.

Las imágenes también lo muestran cenando frente a paisajes de película, recorriendo senderos y descendiendo hacia playas escondidas entre montañas. No faltaron las selfies frente al Mediterráneo ni las fotografías de Melissa disfrutando del agua.

El siguiente destino fue nada menos que Mónaco, el pequeño principado considerado uno de los lugares más exclusivos del mundo, famoso por sus casinos, hoteles de lujo, puertos repletos de yates y una impresionante colección de autos deportivos.

"Mónaco, el glamour por excelencia", escribió Álvarez al compartir un nuevo video de su recorrida. Entre Ferraris, Mercedes Benz y escenarios dignos de una película, hubo lugar también para una divertida intervención de Melissa. Sobre el final del registro, aparece elegantemente vestida y le lanza una invitación entre risas: "Te invito un Aperol".

El intercambio continuó en redes. Entre varios mensajes de seguidores que celebraron el viaje, la propia Melissa comentó esa publicación con complicidad: "Mmm, ¿tomaste el Aperol, mi amor?".

Las vacaciones, sin embargo, no lo desconectaron por completo del mood futbolero. Álvarez siguió de cerca el debut de la selección uruguaya ante Arabia Saudita y compartió su análisis en redes sociales, donde destacó especialmente el rendimiento de Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

"Obvio que hay que ganarle a Cabo Verde y después que venga Argentina, que clásicos son clásicos", añadió.

No es la primera escapada internacional de la pareja. En los últimos años compartieron viajes por Aruba, París, Roma y Cerdeña. Ahora sumaron la Costa Azul a su lista de destinos, y seguro darán más material en los próximos días.