"Pausa de implantación": periodista deportivo aprovecha parate de fútbol local y mostró back de su cirugía capilar

El periodista deportivo Rodolfo Pereyra aprovechó el receso de la actividad futbolística local para someterse a una nueva intervención estética. El integrante del equipo periodístico de VTV y Tenfield compartió en redes sociales detalles de la segunda y última cirugía de implante capilar a la que se sometió recientemente.

A través de una publicación en Facebook, Pereyra relató la experiencia y agradeció al equipo médico que estuvo a cargo del procedimiento.

"El día 9 nos sometimos a la segunda y última cirugía capilar con total éxito en la Clínica Armonizarte con la Dra. María Noel Reyes y su equipo de casi diez personas, colaborando durante ocho horas continuas. Mil gracias por la atención y el profesionalismo. Ahora, con paciencia y muchos cuidados, a esperar el resultado final", escribió.

La publicación generó numerosos comentarios de seguidores y colegas. Ante los mensajes de apoyo, el periodista se mostró conforme con la decisión tomada. "Hay que aprovechar para mejorar", respondió a una usuaria que celebró el cambio.

También hubo espacio para el humor. Cuando un internauta comentó que la intervención no le cambiaría el rostro, Pereyra contestó con ironía y una referencia futbolera: "Sin dudas. Pero no la voy a tocar. Nacimos así y estamos contentos. Como dijo Bielsa: no somos modelos".

Nota a Rodolfo Pereyra, periodista deportivo uruguayo, en el cafe Telizzia de Montevideo, ND 20230530, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

En otro intercambio, el comunicador reflexionó sobre la creciente importancia de la imagen en quienes trabajan frente a cámaras y micrófonos. "La gente que trabaja públicamente está cuidando mucho su imagen y ahora son una cantidad de personas conocidas mías y de la gente", señaló.

Rodolfo Pereyra.

La cirugía capilar se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente entre figuras de los medios uruguayos. En los últimos años, comunicadores como el humorista Maxi de la Cruz, el periodista Christian Font y el conductor Rusito González también se sometieron a este tipo de tratamiento capilar, entre muchos otros.

Pereyra forma parte del equipo periodístico de Tenfield, empresa que desde este año concentra gran parte de su trabajo en las transmisiones por streaming del fútbol uruguayo, tras los cambios producidos en la distribución de los derechos audiovisuales de la AUF a fines de 2025.

Por ahora, el periodista atraviesa la etapa de recuperación y cuidados posteriores a la intervención, a la espera de ver los resultados definitivos de un procedimiento que, según contó, culminó con éxito.