El mal momento de Daro Kneubuhler luego del partido de Uruguay en Miami: le habían llevado el auto

El final del partido entre Uruguay - Arabia Saudita marcó el comienzo de una odisea para Daro Kneubuhler: el enviado de Canal 10 y Radio Sarandí sufrió el guinche de la camioneta que había alquilado en Miami.

Según contó en el programa Las cosas en su sitio y a través de sus redes sociales, el comunicador estacionó en las inmediaciones del estadio tras recibir la indicación de un cuidacoches que le aseguró que podía dejar allí el vehículo sin inconvenientes.

"No pasa nada", le habría dicho el hombre, según relató Kneubuhler. Confiado en esa recomendación y sin advertir la señalización que restringía el estacionamiento en la zona, decidió dejar la camioneta allí para ingresar al partido.

La sorpresa llegó al finalizar el encuentro. Cuando regresó al lugar donde había estacionado, el vehículo ya no estaba. Tras algunos minutos de incertidumbre, descubrió que había sido retirado por un servicio de guinche debido a una infracción de tránsito.

Pero la historia no terminó ahí. El periodista relató que otra persona se le acercó inmediatamente para ofrecerle transporte hasta el depósito donde se encontraba la camioneta, a cambio de unos dólares, claro está. Esa situación despertó sus sospechas sobre una posible maniobra organizada.

"Es una industria", comentó al aire. "Llegás y aparece alguien que te dice dónde está el auto, te da una tarjeta y hasta se ofrece para llevarte a buscarlo", explicó.

Kneubuhler contó además que conversó con un policía de Miami, de origen puertorriqueño, quien le reconoció que este tipo de situaciones son frecuentes. "Me dijo que es casi una estafa", aseguró el comunicador, aunque aclaró que legalmente existe una infracción porque el conductor termina estacionando donde no corresponde.

La recuperación del vehículo tampoco fue sencilla. Debió trasladarse hasta un depósito ubicado en otra zona de la ciudad y pagar una multa de 175 dólares para retirarlo.

Al llegar al lugar se encontró con decenas de personas atravesando la misma situación. "Era el Mundial de los guinchados", bromeó. Según describió, había aficionados y trabajadores de distintas nacionalidades, entre ellos argentinos, árabes, bolivianos, peruanos y holandeses.

Con humor, el periodista comparó la experiencia con una verdadera cadena de negocios que involucra a quienes indican dónde estacionar, los servicios de guinche y quienes luego trasladan a los afectados hasta los depósitos.

Finalmente, Kneubuhler logró recuperar la camioneta y tomar el episodio como aprendizaje: ahora deja el vehículo en parking cerrado.