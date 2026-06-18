Luana Persíncula y Jona Suárez confirmaron su reconciliación con una foto en Miami que dio que hablar

Mientras Luana Persíncula atravesaba días de alta exposición por el lanzamiento de "Mi lema", la canción que presentó como apoyo a la selección uruguaya rumbo al Mundial 2026, el anuncio de su primer Antel Arena el próximo 18 de octubre para celebrar sus 25 años, y el desmentido de que fuera a cantar el himno en el debut celeste, otra noticia terminó acaparando la atención de sus seguidores.

La cantante se encontraba en Miami alentando a Uruguay, tal como ella misma aclaró luego de que circulara la versión de que cantaría el himno en el partido ante Arabia Saudita. "Nunca fue verdad. Solo vine a apoyar a nuestra selección como cualquier uruguaya/o desea", escribió en X.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una publicación realizada por Jona Suárez, líder de La Nueva Escuela. El músico compartió un carrusel de imágenes junto a Luana durante un paseo en yate por la costa estadounidense. En las fotos se los ve sonrientes, abrazados y envueltos en una bandera uruguaya, en una postal que llegó para confirmar definitivamente la reconciliación de la pareja.

El posteo no incluyó explicaciones de los artistas. Apenas una ubicación, un corazón y una palmera. Pero para los seguidores fue suficiente.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Hubo quienes celebraron el regreso de la pareja con mensajes como "el pueblo lo estaba esperando" o "nunca murió el amor", mientras otros recordaron que "no se vuelve con el ex". La publicación rápidamente se llenó de reacciones.

Una de las que se alegró con la buena nueva fue Noelia Etcheverry, que condujo La Voz Uruguay (Canal 10) cuando Luana fue coach: "Vamoooooooooo uruguay nomaaaaaaaa", celebró.

La foto con la que Luana y Jona Suárez confirmaron la reconciliación. Foto: @jona23suarez

Las idas y vueltas de Luana y Jona Suárez

La relación entre Luana y Jona había llegado a su fin en setiembre de 2025, después de casi dos años juntos. Durante ese tiempo compartieron escenarios, proyectos musicales e incluso Carnaval, ya que la cantante debutó en Integración, la comparsa vinculada a la familia del líder de La Nueva Escuela.

En los meses posteriores a la separación hubo señales ambiguas. A comienzos de este mes, Luana habló por primera vez públicamente de la ruptura durante una entrevista en Topic y reconoció que atravesó un período de tristeza que incluso inspiró parte de su disco Icónica.

Reconoció que se encontraba "muy embroncada y despechada", con ganas de "aniquilar a todo el mundo". "Hubo un bloqueo, no podía expresar algo alegre y no quería cantar algo triste. No sabía qué hacer ni qué decir", expresó en esa misma nota.

Por su parte, Jona fue vinculado a la influencer Anto Ciavaglia tras una producción audiovisual que despertó rumores.

Sin embargo todo eso quedó atrás y el primer indicio de acercamiento entre los músicos llegó el 28 de mayo, cuando lanzaron juntos la canción "Te entiendo". En aquel momento sorprendió que volvieran a colaborar pese a estar separados.

"Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Y tenemos más guardados", escribió Jona. Y el tema se convirtió en hit: en apenas diez días superó el millón de visitas y se ubicó número uno en tendencias.

Ahora, con las imágenes desde Miami, todo indica que no solo quedaron más canciones por estrenar. También una segunda oportunidad para la historia de amor.