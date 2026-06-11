La carrera por el próximo himno celeste: las 10 canciones uruguayas que compiten por ser el hit del Mundial 2026

Hasta hace no tanto, las canciones para alentar a la selección uruguaya se contaban con los dedos de las manos: “Cuando juega Uruguay”, “Uruguayos campeones”, “Vayan pelando las chauchas”, “Descolgando el cielo” y, sobre todo luego del Mundial 2010, “Cielo de un solo color”.

Sin embargo, la música y los mundiales son asuntos cada vez más emparentados. Ya no alcanza con una canción oficial de FIFA. Están los artistas que se animan a crear sus propios himnos para el torneo y también para acompañar a su selección.

Uruguay no es la excepción. La previa del Mundial impulsó una nueva camada de canciones que le piden a la celeste garra charrúa, coraje y, en definitiva, una nueva Copa. Y hoy, cuando se inaugura el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, es una buena oportunidad para ponerse al día con algunas de ellas.

Esta selección reúne apenas 10 ejemplos de una lista que también incluye videos virales —como la versión uruguayizada de “Café con ron”, de Bad Bunny, realizada por Nati Ferrero— e inminentes estrenos, como “Mi lema”, de Luana, que verá la luz el lunes, día del debut uruguayo ante Arabia Saudita.

“Cielo de un solo color"

Uno de los mayores clásicos celestes adquiere una nueva vida. A No Te Va Gustar se le unen Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina para aportarle nuevos matices a la canción de 2004 que cobró vuelo en Sudáfrica 2010. El videoclip —grabado en Elefante Blanco, el estudio de la banda— ofrece un puente entre pasado y presente al incluir las apariciones de Diego Forlán y Diego Godín, además de Santiago Mele y Sebastián Cáceres.

“Descolgando el cielo”

La nueva versión del clásico de Edú “Pitufo” Lombardo es un auténtico mosaico de la música uruguaya. El candombe sobre el que se construía el original cede lugar a la plena y a la voz de Martín Quiroga, que guía un cruce de géneros y generaciones. La murga aparece de la mano de Emiliano & El Zurdo y El Alemán; el folclore, con Los Bordillos y Anita Valiente; y el rap, con el ADN bien uruguayo de El Chole. Lombardo tiene una participación especial en una grabación coral que también reúne a Gerardo Nieto, Américo Young, Alejandro Balbis y una veintena de voces de distintos rincones de la música nacional.

“Vamo' arriba Uruguay”

El fraseo de El Chole no solo destaca en “Descolgando el cielo”. El cantante de Abuela Coca también cumple un rol clave en esta colaboración junto a El Dúo, Pablo Cocina, Kimba Pintos y Eduardo Da Luz. La plena se cruza con el candombe y la murga para cantarle a la selección, sí, pero también para mirar más allá del fútbol. “Para los que están tan lejos, / Y sueñan con regresar, / Acá los está esperando, / Nuestro querido Uruguay”, canta Da Luz con su elegante cadencia candombera.

“Ser uruguayo”

La alianza entre El Reja y Nacho Algorta —director de la orquesta SUSI— entrega una de las canciones más delirantes y originales del repertorio celeste de 2026. En menos de dos minutos, el cantante de “Soltero hasta la tumba” describe un sueño por el que desfilan Carlos Gardel, el Maestro Tabárez, Ruben Rada, Luis Suárez, Fata Delgado y hasta el relato de Rodrigo Romano. Todos se encuentran para celebrar que Uruguay consigue su quinta estrella. “Mirá qué orgullo ser uruguayo, / estamos locos, descontrolados”, dice el estribillo de una canción a la que Algorta aporta detalles sutiles pero decisivos, como un acordeón y una pegadiza línea de vientos recreada con sintetizador.

“Vamo' arriba la celeste”

Otra canción que cita “Vayan pelando las chauchas” y cruza plena y candombe. Chévere El Negrón y Lucas Bunkker entregan una canción que celebra dos hitos de la historia celeste: la picada de El Loco Abreu en Sudáfrica 2010 y el gol de Ghiggia en el Maracaná. “Vamo arriba la celeste, / Vamo’, vamo’ a ganar, / A sudar la camiseta, / Somos charrúas, Uruguay nomá”, dice el estribillo que se pega de inmediato.

“Uruguayo hasta las venas”.

Al igual que No Te Va Gustar, The La Planta y Fata Delgado vuelven a encontrarse para ofrecer una nueva lectura de la “Cumbia para la selección”. Esta vez, a la cumbia se le suma el coro de la murga Doña Bastarda para reforzar el estribillo y aportarle una impronta todavía más uruguaya.

“Sangre celeste"

Con tambores, vientos de plena y un guiño a la melodía de “Bailando por ahí” (de Juan Magán) Maxi Álvarez apuesta por una canción mundialista que prioriza la fiesta y la celebración. El videoclip superó las 260.000 reproducciones en pocos días y llegó al quinto puesto entre las tendencias musicales de YouTube Uruguay.

“Mi selección (remix)”

Originalmente publicada por Jotape para la Copa América 2024, esta nueva versión suma a Gerardo Nieto y La Dosis para potenciar su pulso festivo. La plena vuelve a ser el punto de partida, pero la propuesta se expande: la clave del candombe coquetea con el funk brasileño y el afrobeat, mientras las voces citan clásicos como “Vayan pelando las chauchas” y “Descolgando el cielo”. El fraseo de Nieto aporta la tradición de Karibe con K; Jotape y La Dosis completan la ecuación con una energía contemporánea. El resultado es un cruce efectivo entre raíces populares y sonido actual.

“Siento uruguay”.

Charly Sosa repasa distintas generaciones de futbolistas uruguayos, desde Ghiggia hasta los referentes actuales, a quienes arenga a “buscar el campeonato” con “garra demoledora”. El cantante viene de semanas de cercanía con la selección: participó en el video de la AUF para anunciar a los 26 convocados al Mundial. Días atrás, incluso publicó un mensaje en tono jocoso en el que se puso a las órdenes de Bielsa por si surgía alguna emergencia.

“Celeste”

Joaquín Da Rosa, más conocido como El Joaco de Piedras Blancas, entrega una nueva apuesta futbolera. Ya había anotado un éxito en 2024 con “El traje del PSG” y ahora le canta a la selección con una cumbia que repasa la historia de las cuatro estrellas y sueña con “bordar la quinta”. Su principal fortaleza está en el estribillo: “Ay, ay, ay Uruguay, / Ay, ay, ay, Celeste, / Te quiero ver campeón, no me importa lo que cueste”.