Uruguay y su primer entrenamiento en México previo al debut en el Mundial: la bicicleta de Giorgian y el "intruso"

Enviados - Playa del Carmen

El plantel de Uruguay llegó a Playa del Carmen en las primeras horas de este miércoles. Luego de partir en la noche del martes desde el Aeropuerto de Carrasco rodeados del cariño de los hinchas, los jugadores de la Celeste iniciaron el camino hacia la ciudad en la que hará base durante su participación en el Mundial 2026.

Pocas horas en el hotel all inclusive Fairmont Mayakoba, eventos protocolares y por la tardecita a entrenar. Sobre las 20:00 (hora de Uruguay) los jugadores elegidos por Marcelo Bielsa para defender a la Celeste en la Copa del Mundo se hicieron presentes en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Una de las particularidades que tiene el lugar elegido por Uruguay es que se tuvo que llevar la cancha a medidas reglamentarias, aunque luce un piso excelente. Además está ubicada al lado de un gran gimnasio donde los jugadores comenzaron sus movimientos.

Giorgian de Arrascaeta y sus movimientos en bicicleta previo al debut de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

Entre los aspectos más destacados es que se pudo observar a Giorgian de Arrascaeta —en recuperación de una operación tras fractura de clavícula y un desgarro en el gemelo— hacer movimientos en bicicleta estática bajo la atenta mirada de Laniyan Neves, el fisioterapeuta que Flamengo envió junto al cuerpo técnico de la Celeste. El resto realizó ejercicios regenerativos luego de lo que fue el viaje desde Uruguay.

La cancha, mientras tanto, estaba vacía hasta que un pequeño intruso dijo presente y se metió en ella. Leo, un hincha de Liverpool de apenas dos años, empezó a correr hacia el campo de juego. Llegó al entrenamiento de Uruguay junto a su padre, Nicolás, fanático del equipo negriazul que vive hace 16 años en México.

Leo es hijo de Nicolás, un uruguayo fanático del equipo negriazul que hace 16 años vive en México. @ovacionuy pic.twitter.com/UdGSiZWxFK — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 10, 2026

Luego de varios minutos en el gimnasio fue el turno de que sean los jugadores los que pasen a la cancha y se los pudo observar haciendo recorridos en la cancha, mientras que desde un costado los hinchas entonaban el clásico "Soy Celeste", para alentar al plantel.

Cabe recordar que la Celeste se prepara para el debut en la Copa del Mundo del próximo lunes 15 de junio desde las 19:00 (hora de Uruguay) ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que también recibirá el encuentro ante Cabo Verde del próximo domingo 21 de junio. Para el juego ante España del viernes 26 de junio, el plantel se trasladará a Guadalajara.