Dónde comprar entradas de Luana en el Antel Arena: precios y cuándo empezarán la preventa y venta general

La cantante Luana Persíncula anunció que se presentará el domingo 18 de octubre en el Antel Arena, en lo que será el recital más convocante de su carrera hasta el momento. El show coincidirá con su cumpleaños y fue presentado por la propia artista en redes sociales con una invitación directa a sus seguidores: “Te invito a festejar mi cumpleaños”.

La noticia llega en un momento de alta exposición para la referente de la plena, que ayer publicó la canción "Mi lema" —dedicada a la Celeste— y fue protagonista de una polémica vinculada a la selección durante el Mundial 2026. Todo comenzó antes del partido entre Uruguay y Arabia Saudita, cuando se difundió la versión de que Persíncula sería la encargada de interpretar el himno nacional en la previa del encuentro.

La información fue mencionada durante una transmisión de Canal 5 y rápidamente se replicó en redes sociales, alimentando la expectativa de varios hinchas. Sin embargo, la actuación no ocurrió. Tras el partido, la cantante publicó un contundente comunicado para aclarar la situación y desmentir los rumores. “Gente querida, no sé de dónde sacaron que cantaba el himno, nunca fue verdad. Solo vine a apoyar a nuestra selección como cualquier uruguaya/o desea”, escribió.

Además de agradecer los mensajes de apoyo que recibió durante la jornada, también respondió a quienes la cuestionaron en redes sociales. “Para la gente que tira la mala, antes que todo lo que dicen conocer de mí, soy uruguaya”, señaló. Luego reivindicó su vínculo con los símbolos nacionales: “Tendré el honor, el respeto y la responsabilidad de cantar nuestro himno patrio donde tenga que ser; en la escuela de moña, en el liceo jurando la bandera, en el estadio Centenario frente a la selección o en cualquier parte del mundo”.

Más allá del episodio, Persíncula atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. En noviembre de 2025 lanzó Icónica, su primer álbum de estudio, un trabajo que cruza plena, candombe, rock y funk brasileño, e incluso incorpora un fragmento de “El violín de Becho”, de Alfredo Zitarrosa. El disco fue presentado oficialmente en marzo de este año en Montevideo Music Box.

Luana en "Zitarrosa 90". Foto: Estefanía Leal.

Para su show en el Antel Arena, la preventa exclusiva para clientes BROU comenzará este miércoles a las 18.00 y se extenderá durante 48 horas. Luego se habilitará la venta general a través de Tickantel. Los precios irán de 840 a 1575 pesos.

El anuncio del Antel Arena también tiene una carga simbólica para la cantante. Tras comunicar la fecha, publicó un mensaje en X en el que recordó uno de los momentos más difíciles de su adolescencia: “¿Entienden que una vez me cortaron la carrera y ahora voy a cantar en el fucking Arena de mi país?”.

La referencia apunta a 2018, cuando el INAU revocó el permiso laboral que le permitía actuar siendo menor de edad. Años después, Persíncula recordó aquel episodio como una experiencia especialmente dura. “Fue la primera vez que quedé expuesta ante la libre opinión popular. Todo el país opinaba. Y yo en un cuarto llorando con 16 años”, escribió en 2023.