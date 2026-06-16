Sergio Puglia reveló una curiosa interna de "Masterchef Uruguay" y por qué su llegada generó dudas en Canal 10

Un nuevo episodio de Los Puglia se estrenó este domingo y, como ya es habitual, dejó varias perlitas de la vida cotidiana de Sergio Puglia, su esposo Horacio Correa y su círculo más cercano. Pero además de mostrar parte de su intimidad, el chef aprovechó para hacer una inesperada revelación sobre sus comienzos en Masterchef Uruguay (Canal 10).

El programa arrancó con Puglia comentando el pronóstico del tiempo desde el living de su casa. Poco después, las cámaras lo acompañaron hasta el estudio donde se graba el reality culinario. En el recorrido mostró su camarín, bromeó con la maquilladora y enseñó parte del detrás de escena que habitualmente no aparece al aire. "Genio, te amo", le gritaron algunos de sus compañeros al recibirlo en el set.

Más adelante, ya de regreso en su hogar, reflexionó sobre lo que significa haber alcanzado los 300 programas y formar parte del ciclo desde la primera temporada. Fue entonces cuando sorprendió al contar que su llegada al formato no fue tan sencilla como el público podría imaginar. "Yo siento que Masterchef estaba en mi destino porque fue de casualidad. Fue la gente la que me puso", aseguró.

Según relató, dentro de la producción existían dudas sobre su incorporación. Algunos entendían que era una figura demasiado fuerte para integrarse a una dinámica de equipo y temían que no lograra adaptarse al formato dado que a lo largo de toda su carrera había trabajado en solitario, como conductor.

"Había gente que pensaba que yo era demasiado estrella para estar metido dentro de un equipo y que mi personalidad podía ser difícil", se sinceró.

Puglia no conoció esta realidad hasta que se reunió con las autoridades de Saeta para renovar el contrato de cara a la segunda temporada.

"Me contaron que habían hecho seis u ocho focus group en todos los estamentos y que en todos había dado que MasterChef no se podía hacer si no era con Puglia. Ahí dieron el paso a convocarme, con miedos y riesgos", reveló.

Según contó, hasta ese momento no tenía idea de las resistencias y debates que se habían generado detrás de cámaras. "A veces uno vive en un tupper", comentó entre risas.

Incluso aseguró que se enteró de su incorporación al programa de una manera muy particular. Según recordó, fue durante una entrevista que le realizó Luis Alberto Carballo en Algo contigo (Canal 4). "Me entero porque Carballo me pregunta si voy a estar en Masterchef", relató.

A la distancia, considera que el reality estaba destinado a cruzarse en su camino y que terminó convirtiéndose en una de las experiencias más importantes de su carrera. "Yo le entregué doce temporadas poniendo absolutamente toda la carne en el asador. Y mostrando una faceta de un Puglia que la gente no conocía. No me habían visto nunca en ese rol", afirmó.

También destacó que disfruta especialmente de su participación porque entiende el programa como una herramienta de divulgación cultural. "Sean celebrities o amateurs, cada uno tiene que sacar algo positivo del pasaje por Masterchef. Que no se quede solo en un show, sino que sea una academia", expresó.

Sobre el final, celebró el impacto que el ciclo tuvo en su popularidad y cerró con una reflexión: "Cumplir 300 programas que significan doce temporadas es un logro. Lo que me dio Masterchef fue una apertura de audiencia que hasta entonces no tenía porque estaba instalado en un nicho de mercado de clase media alta. Me dio popularidad. Para mí es un placer participar".