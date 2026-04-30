Premios Gardel 2026: Ruben Rada, The La Planta, Drexler y Fede Vigevani entre los candidatos al galardón
Se conocieron las candidaturas para la gran fiesta de la música argentina. Mientras el joven rapero Milo J lidera las candidaturas, la delegación uruguaya pisa fuerte con Rada, Drexler y Fede Vigevani
La cámara de la industria discográfica argentina, Capif, anunció las nominaciones de los Premios Gardel a la música 2026, para la ceremonia que se realizará el próximo martes 26 de mayo. Artistas uruguayos vuelven a integrar las nominaciones.
El álbum La vida era más corta y su intérprete, Milo J, aparecen como favoritos en 17 categorías, ya sea en las referidas al álbum y sus canciones (por producción, diseño, videos, ingeniería) o por el trabajo de Milo en colaboración con otros artistas. También fueron muy nominados Lali, Miranda!, Ca7riel & Paco Amoroso, Trueno, Marilina Bertoldi, Babasónicos y Cazzu.
En una ceremonia a realizarse en mayo, por Álbum del año competirán Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vayas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1).
En Canción del año, quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos, por “Advertencia”; Milo J, por “Niño”; Lali & Miranda!, que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu, por su canción “Con otra”; Ángela Torres, por “Favorita”; Marilina Bertoldi por “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno, nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.
Este año son 53 las categorías que entran en competencia. “Como evidencia de un año con marcada diversidad en la música argentina, los lanzamientos que compiten por Álbum del Año y por Canción del Año muestran una gran presencia de géneros con fuerte tradición local como el rock, el folklore, el pop, y mixturas de todos ellos con ritmos urbanos -como el hip hop- y latinos, que habían resultado los géneros favoritos en las ediciones pasadas”, dicen desde las oficinas de Capif.
“Para Capif es un orgullo organizar cada año los Premios Gardel, el reconocimiento más importante a la excelencia y al talento de nuestros artistas y productores. La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro” asegura Guillermo Castellani, Presidente de CAPIF.
Todos los nominados a los premios Gardel
Álbum del año
Latinaje, Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali
La Vida Era Más Corta, Milo J
Cuerpos, vol.1, Babasónicos
Para quién trabajas vol. I, Marilina Bertoldi
Canción del año
“Advertencia” - Intérprete: Babasónicos. Autor: Adrián Rodríguez. Compositor: Adrián Rodríguez
“Niño” - Intérprete: Milo J. Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola. Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
“Mejor que vos” - Intérpretes: Lali & Miranda!. Autores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi. Compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
“Con Otra” - Intérprete: Cazzu. AutorA: Julieta Emilia Cazzuchelli. Compositor: Nicolás Cotton.
“Favorita” - Intérprete: Angela Torres. Autores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso. Compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso.
“El gordo” - Intérprete: Marilina Bertoldi. Autora: Marilina Bertoldi. Compositora: Marilina Bertoldi
“Querida Yo” - Intérpretes: Yami Safdie, Camilo. AutorES: Yami Safdie, Camilo. Compositores: Yami Safdie, Camilo.
“Fresh” - Intérprete: Trueno. Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”. Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
“#Tetas” - Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso. Autores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco””, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”. Compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Grabación del Año
“In the City” - Intérpretes: Charly García & Sting.
“Niño” - Intérprete: Milo J
"Mejor que vos" - Intérpretes: Lali & Miranda!
Ingeniería de Grabación
"Papota" - Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso
"A tres días de la tierra" - Intérprete: Eruca Sativa
"La Vida Era Más Corta" - Intérprete: Milo J
Mejor Álbum Artista de Folklore
Mirarse en otros ojos, La Ferni
Décimas, Maggie Cullen
Fuera de lugar, Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I, Marilina Bertoldi
El retorno, Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora, Richard Coleman
Continhuará, Fernando Ruiz Díaz
Novela, Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos, Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina
Final, Ariel Prat
Actos de gentileza, Florian
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo, Olivia Wald
Detalles, Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur, Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali
No me olvides, Angela Torres
El Verdadero, Juan Ingaramo
Perfectas, Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna, Daniel Cardozo
Malportada, Nathy Peluso
La Casa De La Cumbia vol.1, The La Planta
Vol. 1, El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series), Gustavo Santaolalla & David Fleming
La mujer de la fila (Banda de Sonido Original), Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia, Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica, Ruben Rada
Querida Yo, Yami Safdie
Vivir Así, Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, Coti
Amor de mi herida, Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy, Juan Falú
La Vida Era Más Corta, Milo J
Sandro así, Ariel Ardit
Mariana Eliano / Rumbos - Archivo
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas, Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela, Eugenia Quevedo
Que sed, Luck Ra
En Vivo Buenos Aires, La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas, Little Boogie & Stereo
Bhavilonia, Bhavi
Culto III, Neo Pistea
Gauchos, Veeyam
EUB Deluxe, Trueno
Versus, Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis, Pipi Piazzolla Trio
Tomás Sainz, Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1, Leo Genovese - Mariano Otero
Nomads, Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos, Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos, Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1, Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas, Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio, Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi, Los arcanos del desierto
Latinaje , Cazzu
Impulsa el Círculo, Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida, Abel Pintos
Alquimia, Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1, Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas, Turf
El Regreso, Tan Bionica
Los lobos, Estelares
Ya No Estoy Aquí, Rayos Láser
Alter ego, Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal, Señor Flavio
La Respuesta, Leonchalon
Raíces muy fuertes, Fidel Nadal
A Tempo, Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue, El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo), Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena, Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires), Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic, Trueno
Signos 25 años Vivo, Los Nocheros
En vivo volumen I, Cindy Cats
Esencia En Vivo, Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar (La flor), Nadia Larcher
89, Flor Paz
Los días por venir, Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2, Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
Las canciones más lindas del mundo - Volumen 2, Dos Más Uno
Hasta que aclare, Eva y Nadia
Bipolar, Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos, Divididos
Artificio , Indios
A tres días de la tierra, Eruca Sativa
El club de la pelea I, Airbag
Cuerpos - vol.1, Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario, El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda!, Miranda!
Vándalos, Bandalos Chinos
4EVER, K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo, La Delio Valdez
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido!, Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente!, Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir), Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia, El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez, Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
Las cuatro estaciones, Noelia Sinkunas
Solo, Pipi Piazzolla
La Magia, Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo, Mistol Team
Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
X-Sex, Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango, EMPA Orquesta de Tango
Tangomorphosis, Pablo Estigarribia
Tango, José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico, Emmanuel Horvilleur
Hotcore, Taichu
En el Ciber, Benito Cerati
Papota, Ca7riel & Paco Amoroso
Tanya, Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante, Carca
Ceremonia, 1915
Instantáneo, Viva Elastico
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal, Winona Riders
Mejor Álbum Rock Pesado
Vive, Claudio Marciello
Legado, A.N.I.M.A.L
Alto Viaje, Corvex
Mejor Álbum Urbano
Gotti B, Tiago PZK
Quimera, Maria Becerra
166 (Deluxe) retirada, Milo J
Saturación pop, Ysy A
Lamba, FMK
Mejor Arte
Cuerpos, vol.1. Intérprete: Babasónicos. Diseñador: Maxi Anselmo
Doga. Intérprete: Juana Molina. Diseñador: Alejandro Ros
Novela. Intérprete: Fito Paez. Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari
Mejor Canción de Autor
Luciérnagas, Milo J, Silvio Rodríguez
Hielo Fino, Silvina Moreno
Querida Yo, Yami Safdie, Camilo
Mejor Canción de Cuarteto
Julieta & Romeo (En Vivo), Ian Lucas & Q’ Lokura
Carita Triste, Q’Lokura, Los Herrera
Tu misterioso alguien (cuarteto), Luck Ra feat. Miranda!
Hielo, vino y coca, Los Tabaleros & Los Caligaris
No se ve / Chingón, Desakta2
DIOS, Ulises Bueno
Otra Poesía, L-Gante, La K´onga
Mejor Canción de Folklore
Décimas, Maggie Cullen
Puño y letra - Puentes Ep.01, Duratierra, Eli Suárez
Niño, Milo J
El amor es un viento que regresa, Los Nocheros
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
Cadenas, Acru
Fresh, Trueno
Gil, Milo J, Trueno
Retirada, Milo J
PVSL, Paulo Londra
Mejor Canción de Pop
Perfecto Final, Conociendo Rusia, Nathy Peluso
El día del amigo , Ca7riel & Paco Amoroso
El Ritmo, Bandalos Chinos
Favorita, Angela Torres
Me Gusta, Miranda! & TINI
Mejor que vos, Lali & Miranda!
Mejor Canción de Rock
El gordo, Marilina Bertoldi
In the City, Charly García & Sting
Volarte, Eruca Sativa
Pensando en Ella, Dante Spinetta
Advertencia, Babasónicos
Aliados en un viaje, Divididos
Mejor Canción de Tango
La Marcha de la Bronca, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
La Guitarra, Melingo & Fito Paez
Nada, Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
Fanático (en vivo), Lali
Inocente, Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
La que puede, puede - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Sábado, Cindy Cats
La Taleñita, Milo J & Campedrinos
Mejor Canción Pop Rock
33, Lali & Dillom
#Tetas, Ca7riel & Paco Amoroso
Barry Lindo, El Kuelgue
Tus Cosas (Ft. Airbag), Tan Bionica
Desastres Fabulosos, Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor Canción Tropical / Cumbia
Me Contó Un Pajarito, Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Con Otra, Cazzu
Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia, Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
Amiga Traidora (Cumbia TexMex), Angela Leiva
Echar de Menos, Ke Personajes
Tu jardín con enanitos, Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles
Mejor Canción Urbana
Sin cadenas, Paulo Londra
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee
Olimpo, Milo J
Cruz, Trueno & Feid
Historia, Ramma
Mejor Colaboración
Loco un poco, Turf & Lali
Tu misterioso alguien (cuarteto), Luck Ra feat. Miranda!
Campera de cuero, Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
Jangadero, Milo J & Mercedes Sosa
Mi Vida Tan Bionica, Andrés Calamaro
In the City, Charly García & Sting
Mejor que vos, Lali & Miranda!
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions (Vol. 0/66), Bizarrap, Daddy Yankee
Me Gusta, Miranda! & TINI
Me Contó Un Pajarito, Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor Colaboración Urbana
Hasta que me enamoro, Maria Becerra, Tini
Gil, Milo J, Trueno
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions (Vol. 0/66), Bizarrap, Daddy Yankee
Masna remix, FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
La verdadera, Ramma, Kidd Voodoo
Flashbacks CROSSOVER #9, Wisin, Paulo Londra, Big One
Mejor Colección de Catálogo
Pelusón of Milk (Remasterizado 2025), Luis Alberto Spinetta
Suiza 1980 (Remastering 2025), Mercedes Sosa
Adiós Sui Generis (50 años), Sui Generis
Mejor Nuevo Artista
María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mia Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti
Mejor Videoclip Corto
“El gordo” - Intérprete: Marilina Bertoldi - Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
"Bajo De La Piel" - Intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
“#Tetas” - Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso. Director: Martín Piroyansky
"In the City" - Intérpretes: Charly García & Sting. Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
“Advertencia” - Intérprete: Babasónicos. Director: Juan Cabral
Mejor Videoclip Largo
“Todo Es Folklore” - Intérprete: Los Tabaleros. Director: Niko Sedano
“Papota” - Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso. Director: Martín Piroyansky
“La Vida Era Más Corta” - Intérprete: Milo J. Directores: Teresa Carril, Nacho A. villar
No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) - Intérprete: Lali. Director: Lautaro Espósito
Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos. Intérprete: Divididos. Director: Leopoldo Montero Ciancio
Productor del año
Nico Cotton
Evlay
Gustavo Santaolalla
Cachorro López
Marilina Bertoldi
Tatool
Mauro De Tommaso
Milo J
Santiago Alvarado
La Nación/GDA
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