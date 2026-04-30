“Muy mimada”: el motivo de la sorpresiva visita de Andy Vila al sanatorio en la recta final de su embarazo

Andy Vila transita la cuenta regresiva para la llegada de Mateo, su segundo hijo, y, fiel a su estilo, la influencer comparte cada momento del proceso con sus más de 200 mil seguidores en redes sociales. Entre la ansiedad, la emoción y la espera, la comunicadora viene documentando el minuto a minuto de esta etapa tan especial.

Hace un par de semanas sorprendió con una sesión de fotos “improvisada” en la pared de su casa para lucir la “panzota”. “Respiro hondo, intento bajar la ansiedad y me entrego a este momento”, escribió entonces. Sin embargo, Mateo aún no ha querido salir, y ni siquiera las noches de tormenta —que la hicieron pensar que podía ser el gran día— adelantaron el nacimiento.

En estos días, también mostró cómo encuentra calma en la piscina, nadando para relajar el cuerpo y la mente. A eso se sumó su último baby shower sorpresa, organizado por amigas, con tortas decoradas, globos personalizados y mucho cariño. “Gracias mamis”, escribió junto a las imágenes del festejo, rodeada de afecto.

Andy Vila. Foto: Instagram @andyvila

Pero horas más tarde, la también mamá de Emma —la pequeña de casi cuatro años—, sorprendió con una publicación desde el sanatorio Mautone. En el video se la veía sentada en un sillón, conectada a una vía. “Reponiendo hierro, muy mimada y con rica merienda”, escribió sobre el momento.

Luego explicó el motivo de su visita al centro de salud con naturalidad: “Este chiquito se está comiendo todo mi hierro, entonces me están pasando hierro porque estoy muy cerca del parto y se pierde sangre. Mi ginecóloga me lo mandó”.

Mientras recibía el tratamiento, mostró que no le faltaban cuidados: “Me trajeron merienda, cafecito con leche, galletas con mermelada”. Y aclaró que, una vez finalizado, regresaría a su casa para seguir esperando.

Todo indica que las próximas noticias llegarán pronto, probablemente con la presentación en sociedad de Mateo.