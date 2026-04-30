Escandalosa expulsión en "Gran Hermano": una jugadora abandonó la casa, hay reemplazo y placa multitudinaria

El miércoles a la noche, la gala de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo un inicio distinto. El conductor del reality argentino, Santiago del Moro, sorprendió a la audiencia al mostrar la llegada del primer Golden Ticket de la edición.

En el estudio, varios de los eliminados estaban presentes a un costado, con la excepción de Gabriel Lucero, además de La Maciel, quien abandonó hace unos días. Todos esperaban ser elegidos para volver.

Tras una breve expectativa, del Moro le entregó el boleto dorado a Cinzia y la séptima eliminada de Generación Dorada consiguió su regreso al reality show de forma repentina. Ante la sorpresiva información, la venezolana ni siquiera contaba con una valija para entrar, por lo que se fue con lo puesto para la casa de Telefe.

Minutos después, el Big habló con los hermanitos de la casa y les reveló que había una participante que no paraba de decir que quería irse de Gran Hermano. Tras una breve explicación, contó que Sol se convertía en la segunda expulsada de la edición tras lo que fue la salida de Carmiña. En su despedida, Abraham decidió exponer a sus compañeros de la casa y dejó muy mal parado a Emanuel, a quien acusó de haberla traicionado incluso a pesar de su relación de años.

"No confíen en Ema que los usa para sacarles información, no confíen. Me traicionó a mi después de conocernos hace 15 años", dijo Sol antes de salir de la casa por la puerta giratoria. Inmediatamente reingresó Cinzia a la casa.

SOL fue expulsada de #GranHermano y antes de irse quemó al traidor de Emanuel ante toda la casa: "No confien en Ema que los usa para sacarles información, no confien. Me traicionó a mi después de conocernos hace 15 años" pic.twitter.com/SX00ETg3kk — tronk (@TronkOficial) April 30, 2026

Lo más curioso de esta decisión de Telefe es que Sol fue la elegida para viajar a La casa de los famosos e intercambió su lugar con Fabio Agostini, por lo que era una jugadora muy bien valorada por el canal. Por tal motivo, hay muchas preguntas alrededor de la repentina salida de la participante, ya que incluso era favorita a ser campeona de Generación Dorada.

Además y como todos los miércoles, la casa tuvo que nominar. Uno a uno los jugadores entraron al confesionario para elegir a quién quieren que se vaya de la casa, aunque al terminar las nominaciones, Del Moro dijo que había un anuncio importante que cambiaba todo.

Eso se debe a que el conductor había dicho que esta semana habría "placa Generación Dorada", por lo que las primeras 24 horas es con voto positivo, y los restantes días, con placa negativa. Además, que tendría que haber, como mínimo, ocho jugadores nominados.

Una vez que el último jugador salió del confesionario, Del Moro anunció que habría cambios en la placa, ya que los votos se había centrado en solo siete jugadores. Por este motivo, todos los participantes, salvo Tamara que es la líder de la semana y tiene inmunidad, están nominados.

Tamara es la líder de la semana y la única salvada de la placa multitudinaria. Foto: Archivo. Foto: @TamaraPaganini

Este jueves bajarán varios jugadores de la placa, y el lunes uno de los nominados se irá de Gran Hermano.