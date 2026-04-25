Julieta Poggio: sus días en Uruguay, el vínculo con Marcos Ginocchio y qué no le gusta del nuevo "Gran Hermano"

Es una de las figuras más populares surgidas de Gran Hermano, consolidó su lugar en los medios como actriz, bailarina e influencer, y hoy se encuentra en plena gira por Uruguay. Julieta Poggio integra la obra Cortocircuito junto a Pedro Alfonso, y define que hacer teatro es lo que más disfruta de su nueva vida como estrella de la farándula argentina. En diálogo con El País, reflexiona sobre la exposición y el vínculo con su público y opina con su impronta frontal sobre la nueva temporada del reality. “Parece que si no gritás, no estás jugando”, cuestiona sobre el programa en el que ahora compite su hermana Lolo. Además, se refiere al vínculo con el ganador Marcos Ginocchio y cuenta cómo funciona la relación abierta con su novio Fabrizio Maida.

-Sos influencer, actriz, cantante, bailarina, modelo, conductora, emprendedora y participante de reality. ¿En qué rol sentís que sos más vos?

-En todos soy muy yo. Si hay algo en lo que no puedo ser auténtica, directamente no lo hago. Creo que lo que más disfruto es el teatro porque me encanta el escenario, las giras y el contacto con la gente.

-¿Qué es lo que más te reditúa económicamente?

-Las redes sociales. El trabajo con marcas y las publicaciones es lo que paga mejor.

-¿Cómo es la experiencia de salir de gira con la obra Cortocircuito?

-Es muy divertida. Además, con el elenco nos llevamos re bien. Nuestro primer destino es Uruguay, un lugar que me encanta. Siempre nos reciben muy bien y eso me pone muy contenta.

-Hace unos meses viniste y te mostraste bailando candombe, entre otras actividades.

-Vinimos a hacer una campaña de fotos en Montevideo y la idea era realizar actividades típicas del país. Sacamos fotos en la Plaza Independencia, bailé candombe, comí tortas fritas y probé alfajores de maicena. Fue una experiencia muy divertida.

-El año pasado protagonizaste un show teatral inspirado en Patito Feo, que te acercó a un público más infantil.

-Eso me encantó. Es un público muy sano y amoroso. Todo se dio de manera muy natural, aunque siento que ahora estoy yendo hacia un perfil más adulto.

-Brenda Asnicar, del elenco original de Patito Feo, no apoyó mucho ese proyecto; sin embargo, ahora está de gira con esas mismas canciones.

-No sé si ya venían organizando eso. Con el diario del lunes, pienso que si no vinieron a ver nuestro espectáculo ni hablaron bien del proyecto en su momento, tal vez es porque ya tenían en mente lanzar algo propio. Es entendible.

-¿Cómo estás viendo a tu hermana Lolo en esta edición de Gran Hermano?

-La veo tranquila, pero firme. Me gusta que esté siendo fiel a sí misma. Estoy muy pendiente de su participación.

-¿Con quién te gustaría que llegue a la final?

-No tengo otro favorito. Esta vez no está tan claro como en otras temporadas, en las que ya se sabía quién iba a ganar mucho tiempo antes.

-¿Qué consejo le darías para cuando salga de la casa?

-La aconsejaría sobre cómo lidiar con el hate, que afecta a todo el mundo, y también sobre qué decisiones profesionales tomar.

-¿Qué te gusta y qué no de esta edición?

-Me gusta que sea distinta y que haya figuras conocidas. Lo que no me gusta es que se esté asociando el concepto de “jugar” únicamente con pelear o gritar. Ese es un tipo de juego, pero no el único. Hoy parece que si no lo hacés, entonces no estás jugando y sos una “planta”. Yo no me identifico con ese estilo.

-¿Te dan ganas de entrar?

-No, aunque lo haría por Lolo. Sería para acompañarla, pero no para competir.

-¿Volverías a participar en un reality de convivencia?

-Por ahora no. Siento que el reality me dio la exposición necesaria para trabajar de lo que me gusta, que es el arte. Quizás más adelante sí, pero hoy prefiero enfocarme en lo que más disfruto.

-Sos la única participante de las últimas ediciones de Gran Hermano que logró construir una carrera en los medios por fuera del programa. ¿Cuál creés que fue la clave?

-La clave fue que yo ya trabajaba en los medios antes del programa. En mi caso, lo que cambió fue la exposición, pero yo ya hacía teatro, televisión y cine. Hay que estudiar, trabajar y saber aprovechar la oportunidad cuando llega.

-¿Tuviste algún impacto emocional o psicológico al salir de la casa como les pasó a varios de tus excompañeros?

-Estoy bastante bien de la cabeza. Por suerte hago terapia y tengo una familia que me acompaña mucho.

-¿Cómo manejaste la presión por sostener la exposición afuera de la casa?

-En mi caso pasaron tres años desde que salí. Es un trabajo a largo plazo en el que hay que generar contenido distinto porque la gente busca novedades todo el tiempo. De todos modos, siento que tengo un público muy fiel que me acompaña.

-Hace unos días publicaste el video de un reencuentro con los participantes de esa temporada, ¿cómo fue?

-Muy lindo. Formamos un vínculo muy especial; somos como una familia. Cuando nos reunimos, es como si volviéramos a estar dentro de la casa. Creo que vamos a ser amigos para siempre.

-¿De qué hablan?

-De nuestras cosas. Recordamos momentos, hacemos chistes y compartimos chismes. El otro día incluso vimos juntos la gala de Gran Hermano.

-¿Cómo es tu vínculo con Marcos Ginocchio, con quien contaste que tuviste algo más que una amistad?

-Seguimos en contacto y hablamos bastante. Yo lo procesé como algo natural: en la casa se generan vínculos muy fuertes y se viven muchas cosas. Pero fue una etapa. Prefiero no profundizar porque no corresponde hablar de algo que él no quiere hacer público.

-Poco después te pusiste de novia con el influencer Fabrizio Maida, y contaste que es una relación abierta. ¿Cómo la manejan?

-Tenemos una relación sana y basada en la sinceridad y la confianza. No nos contamos nada, pero tampoco nos mentimos. Me gusta sentir que tengo libertad, aunque en la práctica no me interesa estar con otras personas. Sabemos que, pudiendo hacer cualquier cosa, siempre nos volvemos a elegir.

-¿Cómo fue iniciar una relación bajo ese formato?

-Al principio éramos amigos. Él me contaba sus historias y yo le hablaba de mis problemas de pareja en ese momento. Cuando empezamos a salir, nunca perdimos esa confianza y se dio todo naturalmente.

