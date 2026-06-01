Luciano Pereyra anuncia show en Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas del recital

Luciano Pereyra regresará a Uruguay el viernes 13 de noviembre. El argentino presentará su tour Te sigo amando en el Antel Arena. "Qué lindo saber que nos volvemos a cantar", escribió este lunes en una publicación de Instagram.

No es la primera vez que el cantante de "Como tú" trae esta gira al país. El 5 de diciembre de 2025, en el mismo lugar, y el 17 de enero en Enjoy de Punta del Este compartió con sus fanáticos la emoción y romanticismo de Te sigo amando.

La preventa de entradas exclusiva con tarjetas de crédito BBVA comenzará este jueves a las 12.00, y la venta general el sábado a la misma hora. Los ingresos estarán disponibles en Tickantel, y los precios irán desde 2000 a 6500 pesos.

Durante más de dos décadas de carrera, el artista ha alcanzado su popularidad al combinar pop, baladas y folclore. Colaboró con exponentes como Horacio Guarany y Chango Spasiuk. Este jueves 28 de mayo lanzó su nuevo álbum, que toma el nombre de la gira. Te sigo amando continúa con la versatilidad de géneros de Pereyra, a quien también lo acompañan artistas nacionales e internacionales como David Bisbal, Soledad, Emanero, Silvestre Dangond y Q’Lokura.

En paralelo, está trabajando en Ahora las bailamos, un álbum de reversiones de cumbia de varios de sus éxitos. "Yo soñaba con hacer este disco, pero no se daban los tiempos. Y siempre digo: los tiempos de Dios son perfectos", comentó a El País en 2025. "Escuché a Ezequiel y La Clave cantar 'Si no es muy tarde' en un streaming de los chicos de Un poco de ruido; me encantó y después lo grabamos juntos".

Acompañado por la banda que lidera el ciclo Un poco de ruido —que se emite los miércoles en su canal de YouTube—, Pereyra grabó varias reversiones de sus clásicos junto a artistas como Uriel Lozano, Ángela Leiva y Antonio Ríos.

Pereyra también afirmó en 2021 que Uruguay fue el primer país que le dio lugar desde su primer disco. "Es como ese pariente que no ves muy seguido, pero que cuando lo ves el abrazo es verdadero y fraterno", aseguró.