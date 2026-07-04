Charly Sosa: por qué no puede cortarse el pelo, la curiosa ayuda de las hijas de Tinelli y quién lo descubrió

De chico soñaba con ser futbolista y parecía que su destino estaba dentro de una cancha. Charly Sosa jugó en River Plate y La Luz, pero una declaración de rebeldía lo dejó dos años sin poder competir y lo obligó a buscar empleo. Consiguió un puesto en la Cooperativa Bancaria y, sin saberlo, encontró allí el comienzo de su verdadera vocación.

Mientras cantaba un bolero de Luis Miguel en las duchas del trabajo, su compañero Rafael Antognazza lo escuchó y lo convenció de presentarse a un casting para la antimurga BCG. Charly aceptó casi de casualidad, cautivó a Jorge Esmoris y, sin haber pasado nunca por una escuela de canto, dio el primer paso de una carrera artística que lo terminó llevando a la música tropical.

La consagración llegó pocos después poniéndole voz al hit "Mayonesa", un fenómeno que cruzó fronteras, sonó en Japón, Australia y distintos países de Europa y Latinoamérica. La canción marcó un antes y un después para la música uruguaya y para su carrera, aunque el propio cantante aseguró que nunca recibió el dinero por derecho de autor que le correspondían como intérprete.

La canción, compuesta por Alejandro Jasa y Eduardo Britos en 2000, tuvo un impacto tal que le permitió compartió escenarios y cruzarse con figuras internacionales como Marc Anthony, Daddy Yankee y Los del Río, el dúo español detrás de "La Macarena", entre otros artistas que reconocían el alcance de su hit.

El 18 de junio cumplió 53 años y es la excusa perfecta para repasar cinco curiosidades sobre uno de los cantantes más populares de la música tropical uruguaya.

Quiso ser futbolista

Antes de convertirse en una de las voces más populares de la música tropical, Charly Sosa soñaba con ser futbolista. Su ídolo era Ruben Sosa. Jugó en las formativas de River Plate junto a una generación integrada, entre otros, por Fernando “Petete” Correa, Edgardo Adinolfi y Osvaldo Canobbio.

Más tarde pasó a La Luz, donde un conflicto por su pase frustró su carrera: quería quedar libre para fichar por Defensor Sporting, fue declarado en rebeldía y quedó dos años sin poder jugar. Entonces salió a buscar trabajo y entró a la Cooperativa Bancaria. “Siempre me quedó la espina de no haber hecho una carrera en Primera”, reconoció a La Nación.

Por qué Charly Sosa no puede cortarse el pelo

Charly Sosa, cantante e intérprete del hit "Mayonesa" Fotos: redes sociales

Luce la misma melena desde siempre y no es por capricho. Aunque ha querido cambiar de look, nunca pudo hacerlo porque su imagen quedó inseparablemente ligada al éxito de “Mayonesa”. Según contó en Ahora caigo (Canal 4), cuando viajó a España para firmar su primer contrato como solista, llegó decidido a renovar su vestuario, su repertorio, su estilo y también su cabellera. Se lo planteó al productor y le respondió: “Tío, te cortás el pelo y no te conoce ni tu madre”.

Con el paso de los años entendió que aquella advertencia no estaba tan equivocada. En diálogo con El País reveló que, en cualquier parte del mundo donde se presenta, el público lo identifica como “el de pelo largo que canta ‘Mayonesa’”. “Es una patente y me ayuda”, aseguró.

La imagen llegó a ser tan importante que incluso figura en algunos contratos. “Me ponen cláusulas para las fiestas retro. Dice: ‘Charly Sosa: pelo largo’. Si fuera por mí, me lo cortaría ahora mismo, pero es parte del trabajo y lo tengo que respetar”, confesó.

Es un agradecido a las hijas de Marcelo Tinelli

El fenómeno de “Mayonesa” explotó en buena parte de Latinoamérica gracias a un llamado inesperado. Según contó Sosa en Infobae Mundial, Marcelo Tinelli decidió invitar a Chocolate a Videomatch porque sus hijas, Micaela y Candelaria, no paraban de pedirle que llevara al grupo al programa durante el verano de 2001.

Así que Félix Castro, productor uruguayo que trabajaba en Ideas del Sur en esa época, lo llamó para hacerle la invitación. “Fue una locura y un antes y un después porque el programa se veía en toda Latinoamérica. Ahí empezaron a llamarnos de Perú, Bolivia y Chile”, recordó.

En el streaming, además, le agradeció a Tinelli y a sus hijas por aquel impulso: “Yo les tengo que agradecer. Me salvaron la vida”. Esa noche, Mica Tinelli cumplió un sueño pendiente y compartió una foto junto al cantante uruguayo.

Su padre lo abandonó cuando era un bebé

Los primeros años de vida de Charly Sosa no fueron sencillos. Nació en Mercedes y, hasta los 7 años, creció junto a su abuela Celia, lejos de su madre, Suzy, que se había mudado a la capital para conseguir un empleo que le permitiera mantenerlo. Su padre los abandonó cuando él era un bebé. Fue en la etapa final de su vida que logró perdonarlo. De hecho, las conversaciones más profundas llegaron poco antes de su muerte.

Contó en PH (Canal 4) que su padre tenía nueve hijos con distintas mujeres y le pidió perdón por no haber estado presente y por los errores cometidos. También le aconsejó no seguir sus pasos como hombre, pareja y padre. “Me marcó el camino con cosas que me dejaron helado”, recordó.

Un famoso lo descubrió en un baño

Su destino cambió de forma insólita en 1994. Mientras trabajaba en la Cooperativa Bancaria, tras haber dejado el fútbol, se puso a cantar Luis Miguel en la ducha antes de irse a su casa. Su compañero Rafael Antognazza, músico y director de murga, lo escuchó, abrió la puerta del vestuario y preguntó quién estaba cantando. “Yo”, respondió Charly. Acto seguido, lo invitó a presentarse a un casting para integrar la Antimurga BCG.

Compitió con otros 12 aspirantes y consiguió el único lugar disponible. “Fue como debutar en el Real Madrid sin haber pasado por las inferiores”, recordó a El País. Cautivó a Jorge Esmoris con su voz y carisma.

Después de escucharlo interpretar un fragmento del cuplé La Mona In Mobile, le dijo que ese mismo día empezaba a ensayar. Poco después, Eduardo Ribero, creador de Karibe con K, lo vio en un tablado y lo convocó para integrar Imágenes. “Me descubrió la música y después me formé en canto”, resumió.

