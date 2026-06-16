"Sí me conoce": la filosa respuesta de Charly Sosa a Zaira Nara y su versión del supuesto romance

Mientras disfruta de la experiencia de seguir de cerca el Mundial 2026 en Estados Unidos, Charly Sosa encontró un momento para responderle a Zaira Nara. El cantante uruguayo, radicado desde hace años en Miami, reaccionó a los dichos de la modelo argentina, quien el fin de semana recordó un viejo rumor que la vinculó sentimentalmente con él y aseguró que nunca lo conoció.

La historia había surgido durante una emisión de QV4 Mundial por DGO, cuando Zaira evocó una versión que circuló en plena separación de Diego Forlán. Al hablar del tema, sostuvo que jamás había visto personalmente al intérprete de "Mayonesa" y que incluso desconocía quién era.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Sosa. A través de sus redes sociales, el cantante publicó un extenso mensaje dirigido a la modelo e influencer argentina y aseguró que sí se conocieron. Además, recordó un encuentro que ambos compartieron años atrás en televisión.

"Usted dice que no me conoce, pero sí me conoce", escribió. Según explicó, incluso llegaron a conversar sobre el episodio que ella recordó recientemente. En aquel intercambio, afirmó haberle aclarado que la persona involucrada en aquel rumor no era él, sino otra.

Con cierto tono irónico, Sosa sugirió que el paso del tiempo pudo haber afectado el recuerdo de la modelo y acompañó la publicación con varias fotografías juntos. "Tal vez el tiempo le jugó una mala pasada a la memoria", sostuvo.

Las imágenes corresponden a una participación compartida en La Peña de Morfi (Telefe) y muestran a ambos posando para las cámaras y también bailando durante el programa.

Zaira Nara y Charly Sosa bailando juntos en el programa "La peña de morfi". Foto: @charlysosaoficial

Pero eso no fue todo. El músico también comentó la publicación de DGO donde se difundió el recorte viral de Zaira y volvió a insistir con su versión de los hechos. Allí escribió que la persona señalada en aquel momento no era él, sino Hernán "El Grande", vocalista de la banda de música tropical Chocolate.

Debajo del posteo de Sosa, además, apareció el comentario del streamer uruguayo Sebastián Oreiro, quien respaldó el relato del cantante de "Mayonesa". Según recordó, durante aquellos años quien había sido vinculado públicamente a la modelo era precisamente Hernán "El Grande".

La polémica se originó luego de que Zaira contara que, mientras atravesaba su mediática ruptura con Diego Forlán, surgió en Uruguay una versión que la relacionaba sentimentalmente con un conocido músico tropical. "Salieron a decir que yo había estado con este chico que nunca lo vi en mi vida", aseguró la modelo durante la transmisión mundialista.

Ahora, más de una década después de aquella historia, Charly Sosa decidió dar públicamente su versión de los hechos, acompañado de fotos que, según él, demuestran que al menos una parte del recuerdo de Zaira no fue exactamente como ella lo contó.