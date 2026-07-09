"Se vive una soledad bastante grande": la inesperada reflexión de Manuela Da Silveira sobre el éxito en TV

La actriz y comunicadora uruguaya Manuela Da Silveira reflexionó sobre sus comienzos en televisión en una entrevista por Ciudad Viva, el programa de TV Ciudad. "Cuando te está yendo bien en la tele, en ese momento no sos del todo consciente. Te das cuenta después de que te estaba yendo bien. Por lo general, en ese momento se vive una soledad bastante grande", sostuvo.

Durante la entrevista, Da Silveira fue invitada a mirar hacia atrás y recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera. Entre ellos apareció Sonríe, te estamos grabando, el ciclo de Canal 12 que condujo desde 2011 a 2014 y que marcó una etapa de gran exposición para ella que todavía recuerda con especial cariño.

"Sonríe era un gran lugar, un programa hermoso. Cecilia Bonino fue una compañera de fierro", afirmó. Además, destacó el trabajo del archivo del programa, un elemento que, según explicó, sostenía el ritmo del formato y potenciaba cada una de sus intervenciones. "Tenía al archivo conteniéndonos mucho, entonces cada participación que tenía era para aportar, servida en el centro del archivo", recordó.

Con la perspectiva que da el tiempo, Da Silveira reconoció que entonces no logró dimensionar todos los factores que contribuían al funcionamiento del programa. "Creo que en ese momento no supe ver todas las variables que hacían que Sonríe funcionara así y que yo pudiera entrar a hacer eso", dijo.

También aseguró que en aquella etapa había tenía la necesidad de seguir creciendo profesionalmente y experimentar. Consultada sobre si aquella fue la etapa en la que más feliz se sintió en televisión, respondió que sí, aunque aclaró que también sentía la necesidad de ir por más. "No tenía hijos, no tenía perros. Me acuerdo que le dije a la gerencia del canal: 'Yo ahora quiero tener rodaje, 40 mil horas'", contó entre risas.

Ese deseo la llevó a buscar nuevos formatos y explorar otras maneras de hacer humor. "Quería ver si se podía volver a generar algo de humor, salvando las inmensas distancias —que no solo son de tono, guion y talento, sino también de contexto—, que tenían los programas de antes. Yo quería intentarlo", explicó.

En ese camino surgió Parentela, el proyecto televisivo de 2015 que definió como profundamente personal. "Tuvo mucho de eso, tuvo un elenco haciendo ficción. Tuvo demasiado de mí, capaz", concluyó. Dicho ciclo televisivo contaba con la participación de Luciana Acuña, Piero Dáttole, Danna Liberman y Nestor Guzzini.