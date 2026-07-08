A dos años de ganar Gran Hermano, Bauti Mascia recordó el día que le cambió la vida: "Nunca me sentí tan solo"

Se cumplieron dos años de la noche en la que Bautista Mascia levantó el trofeo de Gran Hermano y se convirtió en el ganador del reality más visto de Argentina. Para recordar esa fecha, el músico uruguayo publicó un emotivo video en Instagram acompañado de un mensaje en el que repasó las sensaciones que vivió antes de salir de la casa y el impacto que tuvo esa experiencia en su vida.

"Hoy se cumplen dos años de esa noche que cambió mi vida para siempre", comienza el texto que acompaña la publicación, donde se ven imágenes de la final del programa y de algunos de los momentos más significativos de su paso por el ciclo.

En el mensaje, Mascia recordó el instante previo a abrir la puerta de la casa. "Nunca me sentí tan solo", escribió. También confesó que, pese a la magnitud del momento, todavía no era consciente de todo lo que vendría después.

"Todavía me acuerdo de la sensación de autoconsolarme, como si nada más existiera, con apenas una leve sospecha del caos que me esperaba afuera", escribió el cantante. El exintegrante de Toco Para Vos también agradeció el cariño que recibió desde entonces y aseguró que el apoyo del público fue determinante para el camino que comenzó tras el reality.

Desde aquella final, la carrera de Mascia atravesó un fuerte impulso. Lanzó nuevas canciones, realizó presentaciones con entradas agotadas en Argentina y Uruguay, abrió el recital de Lenny Kravitz en el Estadio Centenario y continuó desarrollando su proyecto musical mientras mantiene una activa presencia en redes sociales.

El uruguayo se consagró campeón de Gran Hermano el 7 de julio de 2024, tras imponerse en la votación final con el 56,2 % de los votos. Su paso por el programa lo convirtió en una de las figuras de mayor crecimiento en la escena musical rioplatense y amplió considerablemente el alcance de su carrera artística.