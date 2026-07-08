Netflix anunció "Más allá de la sociedad", docuserie que expandirá el universo de "La sociedad de la nieve"

Netflix volverá a la montaña con Más allá de la sociedad, serie documental de tres episodios que retomará el legado de La sociedad de la nieve, uno de los grandes éxitos de la plataforma, basado en el libro de Pablo Vierci que cuenta la tragedia de los Andes.

La docuserie, además de contar el detrás de escena de la película de Juan Antonio Bayona, profundizará en las consecuencias que el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya tuvo sobre los sobrevivientes y las familias de quienes quedaron en la cordillera.

La producción, creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, será dirigida por este último y reunirá testimonios inéditos de los protagonistas de la historia, sus familiares y algunas de las personas que contribuyeron a convertir aquel episodio ocurrido en 1972 en un fenómeno editorial y cinematográfico nominado al Oscar.

El anuncio llega después del enorme impacto de La sociedad de la nieve, la película de 2023 basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, que fue filmada parcialmente en Uruguay y contó con la participación de numerosos actores nacionales. El largometraje, además de convertirse en uno de los títulos más vistos dentro de la plataforma y arrasar en los Goya, impulsó la carrera internacional de Enzo Vogrincic, quien obtuvo el Premio Platino al mejor actor por su interpretación de Numa Turcatti y será el protagonista de la esperada El futuro es nuestro, también de Netflix.

Imagen de la docuserie de Netflix "Más allá de la sociedad". Foto: Netflix.

Esta nueva serie documental también pondrá el foco en el recorrido que siguió la historia después del rescate de los uruguayos. Según adelantó Netflix, explorará cómo los sobrevivientes reconstruyeron sus vidas durante los más de 50 años posteriores a la tragedia y cómo el accidente trascendió las fronteras para inspirar libros, películas y documentales.

Entre los entrevistados estarán los escritores Piers Paul Read, autor de Viven, y Pablo Vierci, cuyo libro sirvió de base para La sociedad de la nieve. También participarán los directores Frank Marshall, responsable de la adaptación cinematográfica Viven (1993), y el propio Bayona.

Uno de los momentos centrales de la serie será el regreso de Bayona y buena parte del elenco de La sociedad de la nieve al Valle de las Lágrimas, el lugar donde ocurrió el accidente. Ese viaje servirá como punto de partida para un encuentro entre quienes vivieron la tragedia y quienes la recrearon en la ficción.

Imagen de la película "La sociedad de la nieve". Foto: Archivo.

"La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia", señaló Bayona en un comunicado difundido por Netflix. "Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción", agregó.

La producción está a cargo de Belén Atienza, Sandra Hermida y el propio Bayona. Netflix confirmó que Más allá de la sociedad se estrenará de forma global durante 2026, aunque por el momento no anunció una fecha específica de lanzamiento.