Video: Yamandú Orsi visitó el set de Netflix en Plaza Independencia y se abrazó con Enzo Vogrincic

El despliegue distópico que transformó el centro de Montevideo en una Sudamérica del año 2047 recibió este viernes una visita de alto perfil. El presidente de la República, Yamandú Orsi, se hizo presente en el set de rodaje de El futuro es nuestro, la mega producción de Netflix basada en la obra de Philip K. Dick, que por estos días utiliza la Plaza Independencia como su locación principal.

El mandatario recorrió las instalaciones mate en mano y observó de cerca el montaje del imponente set de filmación que mantiene alterada la fisonomía de la principal plaza montevideana. Durante la recorrida, Orsi mantuvo un distendido encuentro y se dio un cálido abrazo con el actor Enzo Vogrincic, el gran protagonista de la serie, quien saltó a la fama global tras liderar el elenco del film nominado al Oscar La sociedad de la nieve.

“El Futuro es Nuestro”Una inversión de US$ 8 millones, 4.000 empleos, 15 locaciones y un protagonista uruguayo en Netflix.



Recorrimos el set en Plaza Independencia y conversamos con Enzo Vogrincic. Apostar a la industria audiovisual es también construir país. Seguimos. pic.twitter.com/gVw1nmTyzt — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 29, 2026

El presidente dejó registro de la visita a través de sus redes sociales, donde publicó un video que resume la recorrida y el mano a mano con el actor. El posteo fue acompañado por un mensaje que subraya el impacto de la industria audiovisual en la economía local. "'El Futuro es Nuestro'. Una inversión de US$ 8 millones, 4.000 empleos, 15 locaciones y un protagonista uruguayo en Netflix. Recorrimos el set en Plaza Independencia y conversamos con Enzo Vogrincic. Apostar a la industria audiovisual es también construir país. Seguimos", escribió el mandatario.

La presencia de Orsi en el set no es casual y pone de manifiesto la relevancia que el gobierno le otorga al sector audiovisual como motor de empleo y captación de divisas. El proyecto, llevado adelante por la productora K&S Films y Electric Shepherd Productions, representa un hito sin precedentes para el país.

Enzo Vogrincic en la serie "El futuro es nuestro". Foto: Alan Roskyn / Netflix

Con un rodaje que se extenderá hasta mediados de junio en locaciones como Ciudad Vieja, Peñarol y Melilla, la miniserie de ciencia ficción de ocho capítulos avanza en distintas zonas de Montevideo. La producción consolida a Uruguay como un hub de locaciones premium para las plataformas de streaming, que en los últimos años han apostado a rodar en el país decenas de producciones audiovisuales.