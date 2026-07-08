El primer TikTok de Agustín Casanova con su nueva pareja revolucionó las redes: "Fue peor que ver un ex"

La confirmación del romance entre Agustín Casanova y Nadia Durán llegó en un video de TikTok publicado por ella. El clip acumuló cientos de comentarios en pocas horas y desató una catarata de reacciones entre quienes todavía no sabían que el cantante estaba en pareja.

Entre bromas, memes y mensajes de resignación, muchos usuarios expresaron su sorpresa por la noticia. El comentario con más "me gusta" resumió el sentimiento de varios fanáticos: "Fue peor que ver un ex", escribió una usuaria, una frase que superó ampliamente los seis mil "me gusta" y se convirtió en la reacción más celebrada del video.

Otra fanática apeló al humor para expresar su desilusión: "No estaba preparada mentalmente para ver un video así", mientras que otra comentó: "Cuidate de mi envidia".

También aparecieron mensajes en tono de broma como "Acabás de romper mi corazón de pollito, chau", reflejando el cariño que buena parte del público le tiene al exintegrante de Marama.

Pero el comentario que más llamó la atención fue el del propio Casanova. El cantante dejó un mensaje público para su pareja que rápidamente reunió miles de "me gusta": "Por más atardeceres contigo, te amo", escribió, sellando oficialmente el vínculo frente a sus seguidores.

Las respuestas al mensaje del músico también se multiplicaron, con usuarios que felicitaron a la pareja y otros que continuaron las bromas por la "desilusión" que les generó enterarse de que el artista ya no estaba soltero.

La influencer se convirtió en la nueva pareja del cantante y ambos comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales hace unos meses, aunque fue este TikTok el que terminó de oficializar el romance ante una audiencia mucho más amplia. La mayoría de los comentarios combinaron ironía con afecto hacia el artista, convirtiendo el video en una de las publicaciones más comentadas de la influencer en las últimas horas.