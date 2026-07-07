"Por más atardeceres contigo": quién es la nueva novia de Agustín Casanova y su primer video juntos

Agustín Casanova decidió dar un paso que hasta ahora había evitado: oficializar públicamente una relación de pareja. El líder de la banda Márama apareció por primera vez en un romántico video junto a Nadia Durán, una empresaria uruguaya dedicada al rubro de la joyería, quien confirmó el noviazgo con una romántica publicación en TikTok.

En el video se los ve a ambos disfrutando de un atardecer en un entorno natural, caminando abrazados, intercambiando besos y compartiendo momentos de complicidad. Junto a las imágenes, Durán escribió una frase que no dejó lugar a dudas sobre el momento que atraviesa la pareja: "Estoy enamoradísima".

Casanova no tardó en responder al gesto con un comentario igual de romántico: "Por más atardeceres contigo. Te amo", escribió el cantante, sellando así la primera presentación oficial de una novia en sus redes sociales.

Agustín Casanova.

La publicación se volvió rápidamente viral y generó una catarata de reacciones entre los seguidores del artista. Muchos celebraron la relación y les desearon felicidad, mientras que otros, especialmente entre las fanáticas de Casanova, recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y resignación.

"¡Hermosa pareja! Hacelo muy feliz, ese hombre se merece todo lo bueno"; "No estaba preparada mentalmente para ver un video así"; "Cuidalo, por favor, es el ser más bueno de este planeta"; "Por primera vez conocí la verdadera envidia"; y "Hermosos, pero por mi salud mental voy a decir que es IA. Por favor, cuidalo mucho, él es muy especial para todos nosotros", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Si bien el nombre de Casanova estuvo vinculado en distintas oportunidades a rumores sentimentales, nunca había presentado públicamente una pareja. Uno de los romances más comentados fue el que se le atribuyó con la actriz argentina Ángela Torres, con quien compartió elenco en la ficción Simona. Sin embargo, aquella relación nunca fue confirmada por ninguno de los dos.

Con esta publicación, el cantante deja atrás el hermetismo sobre su vida privada y presenta oficialmente a Nadia Durán como su pareja, en una historia de amor que ya dio su primer paso público.