La actuación de Maná que anticipó sin querer el destino de México en el Mundial: "Yo sé bien que estoy afuera"

Con un 2-1 a favor de Inglaterra y un clima de tensión en las tribunas, el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, cambió por unos minutos el fútbol por la música. Apenas comenzó el entretiempo, Maná tomó el escenario montado a un costado del campo de juego para ofrecer una breve presentación especial preparada para el Mundial 2026.

Presentados por el actor Jaime Camil y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, la banda liderada por Fher Olvera apareció en escena para interpretar una versión rockera de “El Rey”, el clásico compuesto por José Alfredo Jiménez que con el paso de las décadas se convirtió en uno de los himnos más representativos de la música mexicana.

Antes de darle paso a la banda, Camil agradeció el acompañamiento del público y Canelo arengó a los hinchas con un mensaje de orgullo nacional: “Que no se nos olvide que hoy estoy aquí para que todo el mundo sepa los chingones que somos y que todo el mundo se dé cuenta de lo que es México. Esto es México”.

La presentación fue breve y estuvo marcada por una puesta sencilla, con la banda vestida de negro, efectos de fuego sobre el escenario y fuegos artificiales con los colores de la bandera mexicana hacia el final. Tras el cierre, el escenario fue desmontado en cuestión de minutos y los jugadores regresaron al campo para disputar la segunda mitad del encuentro.

Sin embargo, el repertorio elegido adquirió una resonancia inesperada. En “El Rey”, el clásico que interpretó Maná, una de las frases más recordadas dice: “Yo sé bien que estoy afuera”. Lo que durante el entretiempo pasó inadvertido terminó pareciendo, sin querer, una premonición del destino de México en el Mundial.

En esta ocasión, el show tuvo un significado especial. Además de acompañar uno de los partidos más esperados de los octavos de final, marcó el último encuentro del Mundial que se disputó en la capital mexicana. Por ese motivo, la FIFA eligió a una de las bandas más representativas del país para protagonizar el espectáculo del entretiempo frente a miles de espectadores en el estadio y millones de televidentes alrededor del mundo.

Aunque Maná ya había participado de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 con una interpretación de “Oye mi amor” acompañada por una puesta inspirada en las culturas prehispánicas, esta fue su primera actuación en un espectáculo de entretiempo del torneo. Aquella apertura fue seguida por una audiencia global estimada en más de 1100 millones de espectadores.

🇲🇽1️⃣⚽️2️⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | AHORA - MUNDIAL 2026: La banda mexicana Maná cantó durante el medio tiempo entre México e Inglaterra. pic.twitter.com/uXhLBvg8dW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 6, 2026

La actuación también se dio en medio de las celebraciones por los 40 años de la banda. Ganadores de cuatro premios Grammy y nueve Latin Grammy, los mexicanos continúan recorriendo América con el Vivir Sin Aire Tour, una gira que durante los próximos meses incluirá presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y dos fechas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

¿Maná vs Oasis?

La expectativa alrededor de la presentación no solo estaba puesta en la música. Durante los días previos al encuentro, Fher Olvera y Liam Gallagher protagonizaron un inesperado ida y vuelta en las redes sociales que trasladó la rivalidad entre México e Inglaterra fuera de la cancha.

Todo comenzó cuando el cantante de Oasis publicó en su cuenta de X un provocador pronóstico sobre el partido. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0”, escribió el británico, convencido de una cómoda victoria inglesa.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

La respuesta no tardó en llegar. A través de un video publicado en las redes sociales de Maná, Fher apareció envuelto en la bandera mexicana y respondió con humor, aunque sin ocultar su desacuerdo.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra por 5 a 0. A ver… no manches, ubícate, güey. ¿5 a 0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, lanzó el músico entre risas.

Lejos de apagar la polémica, la banda siguió alimentando el cruce en la previa del partido. Horas antes del espectáculo, compartió en sus historias de Instagram una imagen desde el Estadio Ciudad de México con una pelota sobre el césped y la frase “Ubícate, güey”, en un guiño al mensaje que Olvera le había dedicado al cantante británico.

El día anterior, además, había publicado otra historia luciendo una remera de Oasis, una nueva referencia al intercambio que mantuvieron durante la semana.

El ida y vuelta rápidamente se viralizó y convirtió el encuentro en mucho más que un partido de fútbol. Miles de usuarios siguieron los cruces entre ambos artistas, que alimentaron la expectativa tanto por el duelo de octavos de final como por el espectáculo del entretiempo.

Con el show terminado, toda la atención volvió a centrarse en los 45 minutos finales que definirían cuál de las dos selecciones avanzaría a los cuartos de final del Mundial.

La Nación/GDA.