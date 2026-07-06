"No te hagas el vivito": fuerte cruce entre Sergio Puglia y Jorge Balmelli en "Polémica en el bar"

El debate sobre las críticas que reciben los jugadores de la selección uruguaya tras la eliminación del Mundial terminó generando un tenso cruce entre Sergio Puglia y Jorge Balmelli en Polémica en el bar (Canal 10).

La discusión comenzó cuando los panelistas analizaron hasta dónde llega el derecho de los hinchas a cuestionar el rendimiento de los futbolistas y cuándo esos comentarios se convierten en agresiones o bullying en redes sociales.

Balmelli planteó que muchas personas justifican esos ataques por tratarse de figuras públicas con altos ingresos. "Son personas públicas, son millonarios. ¿Yo no puedo expresarme en redes sociales y decir 'qué perro fulanito' o 'pasala, mengano'?", resumió.

Jorge Piñeyrúa recordó que en la emisión radial de La mesa de los galanes (Del Sol FM), que él integra, se debatió algo similar y desde la audiencia, llegó un mensaje habilitando las críticas: "¿Por qué yo no los puedo insultar si son millonarios?", se preguntó un oyente.

Puglia rechazó ese razonamiento. "¿Y eso qué tiene que ver? La plata que ganan la están ganando con su trabajo. Son profesionales del fútbol y ganan ese dinero. Basta, ¿por qué hay que culpar a la persona porque es millonaria?", respondió.

En la misma línea, el psicólogo deportivo Damián Benchoam, invitado de la noche, consideró que existe una asociación equivocada entre el dinero y la posibilidad de recibir agravios. "Parece que la felicidad va de acuerdo a cuánto ganás. Según cuánto ganes es la posibilidad que yo tengo de insultarte. Es una relación lógica que es inentendible", sostuvo.

Ana Matyszczykinterpretó que detrás de ese comportamiento puede haber resentimiento. "Como el resentimiento, de alguna manera. Castigar o culpabilizar al otro", señaló.

Sergio Puglia en "Polémica en el bar" Foto: Captura Canal 10.

Fue entonces cuando Puglia amplió su argumento y aseguró que en Uruguay existe una tendencia a cuestionar a quienes alcanzan el éxito.

"Lo que pasa es que somos una sociedad que no acepta el éxito. Castigamos el éxito. Entonces, ese exitoso tiene dinero y hay que darle", afirmó.

La reflexión motivó la respuesta irónica de Balmelli, quien llevó el planteo al terreno de las diferencias sociales. "¿Los pobres mediocres son unos resentidos con los ricos exitosos? ¿Viene por ahí la mano?", le preguntó a su compañero de mesa.

Puglia negó haber insinuado algo semejante. "No sé si los pobres son mediocres", respondió, mientras Balmelli retrucó: "Pensé que venía por ese lado. Capaz que entendí mal".

El intercambio fue subiendo de tono. "Entendiste mal porque siempre te gusta entender mal, porque vos lo que querés es meter el dedo en el ventilador y un día te lo van a cortar. Nadie habló de clases sociales. Porque seas pobre no quiere decir que seas mediocre, ignorante o mala persona. Vos diste a entender eso con lo que acabás de decir", lanzó el conductor y chef.

Balmelli insistió en que esa no había sido su interpretación. "Yo no lo dije", respondió.

Puglia cerró el contrapunto visiblemente molesto: "No, querido, no te hagas el vivito. No malinterpretes".