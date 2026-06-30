El video del místico ritual de Sergio Puglia y Horacio Correa para dejar atrás miedos y tristezas: "Hecho está"

El domingo se estrenó el episodio 32 de Los Puglia y no le faltó nada. El programa comenzó con un sentido homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida en Venezuela. Sobre las imágenes del desastre se leía el mensaje: "Estamos con ustedes". Más adelante, el reality retomó el tono íntimo que lo caracteriza, con cocina, recuerdos, un ritual de San Juan y una reflexión sobre el Día de la Diversidad.

Como es habitual, también hubo lugar para la cocina. Sergio Puglia preparó unos ravioles de yuca con una sofisticada reducción de vino blanco, queso crema, queso Colonia, sal marina de trufas, pimienta y un toque final de queso azul y parmesano.

Más adelante, el chef abrió el baúl de los recuerdos y mostró fotografías junto a figuras como Susana Rinaldi y Oscar Álvarez. Explicó que las imágenes pertenecían a la primera y segunda temporada de Puglia Invita (Canal 10), en los primeros años del regreso de la democracia.

Uno de los momentos más cálidos del capítulo transcurrió alrededor de la estufa a leña, cuyo encendido y mantenimiento está a cargo de Horacio. Él contó que la mantiene prendida desde las siete de la mañana y que la cuida como si fuera un verdadero "templo de calor". "Yo veo que el fuego está espléndido", comentó Puglia.

Fue entonces cuando anunció el momento más especial del episodio: la ceremonia de San Juan, una tradición que realiza cada 23 de junio para dejar atrás todo aquello que ya no quieren cargar en sus vidas.

Cada uno escribió en un papel los miedos, bloqueos, tristezas o situaciones que deseaba dejar ir y, reunidos frente al fuego, repitieron un mismo mensaje guiados por Horacio. "Entrego al fuego todo lo que ya no necesito. Que se quemen mis miedos, mis bloqueos y mis tristezas. Recibo con gratitud la salud, el amor, la abundancia y las nuevas oportunidades. Que así sea".

Sergio Puglia con sus mascotas en el reality "Los Puglia". Foto: captura de YouTube

Acto seguido, cada uno arrojó su papel al fuego para que las llamas consumieran aquello que deseaban soltar. La ceremonia concluyó con un "Hecho está" pronunciado por todos y un aplauso colectivo.

El momento también dio lugar a una cuota de humor cuando uno de los papeles demoró más de la cuenta en prenderse fuego. "Todo lo que habrás puesto", bromearon entre risas. "Ya todo se fue. Se fue", respondió Puglia al ver que finalmente las hojas terminaban de arder.

Más adelante, durante el desayuno, el reality volvió sobre la tragedia ocurrida en Venezuela. El camarógrafo y productor del ciclo, de nacionalidad venezolana, contó que se encontraba "dentro de todo bien", aunque reconoció el dolor por la situación. "Tengo amigos que se fueron, amigos muy comprometidos, pero la vida tiene que continuar pese a que es muy triste", expresó.

Luego fue Horacio quien relató la angustiante conversación que mantuvo con una prima que vive en Venezuela. "Cuando se derrumbó todo, salió de la casa y corrió dos cuadras hasta llegar a lo de su madre. Cuando vio que el edificio estaba en pie me dijo: 'Primo, conseguí a mamá y me tranquilicé'". "Es muy triste", coincidieron.

A propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, celebrado el 28 de junio, Horacio destacó que se trata de una fecha que debe seguir existiendo porque representa la lucha por los derechos y la igualdad de todas las personas.

Puglia, por su parte, compartió un mensaje enviado por la artista y activista Diana Mines, quien sostuvo que "honrar la diversidad es honrar la vida" e invitó a respetar todas las identidades, orientaciones sexuales y expresiones de género. Y se despidieron hasta el próximo domingo.