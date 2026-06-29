"No sos tan importante"; Valeria Ripoll y Fernández Galeano protagonizaron tenso cruce en "Esta boca es mía"

Un fuerte intercambio protagonizaron Valeria Ripoll y Miguel Fernández Galeano durante la emisión de Esta boca es mía (Canal 12), mientras los panelistas analizaban el reciente Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

La discusión comenzó cuando Ripoll, panelista del ciclo y excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, cuestionó la permanencia del ministro de Trabajo, Juan Castillo, luego de que este manifestara públicamente diferencias con la decisión del gobierno de incorporar vehículos militares al patrullaje policial.

"Si acá mandara el presidente de la República, Juan Castillo no sería más el ministro de Trabajo, pero evidentemente no manda el presidente de la República porque Juan Castillo lo desautoriza y sigue siendo ministro", sostuvo Ripoll, quien consideró que el secretario de Estado ya cuestionó en dos oportunidades decisiones del mandatario.

La exdirigente sindical también cuestionó varios de los anuncios realizados tras el Consejo de Ministros. Afirmó que la pobreza infantil "no se reduce solamente con partidas económicas", sino que requiere soluciones estructurales vinculadas a vivienda, empleo y oportunidades para las familias.

En materia de seguridad, sostuvo que la incorporación de 300 policías para la zona metropolitana "no crea ningún cargo", sino que simplemente cubre vacantes existentes. También reclamó resultados concretos al Ministerio del Interior.

"Al ministro del Interior le aviso que el problema más grande que tenemos los uruguayos es la inseguridad. Agradecería resultados, no si le dan un peso más o un peso menos", expresó.

Al tomar la palabra, Miguel Fernández Galeano valoró positivamente el formato de comunicación elegido por el Ejecutivo y señaló que en un Consejo de Ministros es natural que existan debates internos cuyos detalles no trasciendan públicamente.

Valeria Ripoll en "Esta Boca es Mía". Foto: Ignacio Sánchez

"Lo que se comunica es lo que se acuerda. La política de gobierno tiene que ser la síntesis de lo que los distintos actores plantean respecto a cómo se acordó tomar las decisiones", argumentó.

Fue entonces cuando al mencionar a Ripoll se generó el debate en el estudio. "Tiene razón Valeria Ripoll..."; dijo y entonces la panelista intervino. "Qué importante soy para Fernández Galeano. En lugar de hablar del tema, habla de mí", dijo.

"No, no sos tan importante pero estoy citando por una razón: tú tendés a descalificar", comentó Galeano, exviceministro del gobierno de Tabaré Vázquez.

"No descalifico. Digo lo que pienso y vos no me vas a decir lo que yo tengo que decir", respondió la panelista.

"Tú tampoco a mí", replicó Fernández Galeano. "Estás hablando sobre mí. Yo no hablé sobre ti porque no sos tan importante".

En ese momento, Galeano siguió desarrollando la idea argumentando que la "pobreza no se resuelve con transferencias económicas", dijo. "No es la realidad de hoy", replicó Ripoll. "Estás hablando como si hoy no hubiera partidas. Estás mintiendo", añadió.

"No me gusta discutir en el griterío", comentó Galeano.

Más adelante, Ripoll retomó el debate y consideró: "Yo acá vengo a debatir ideas, conceptos, visiones de país. Tengo todo el derecho a cuestionar lo que me parece que está mal", afirmó.