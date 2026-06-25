"No dejás hablar a nadie": fuerte discusión entre Valeria Ripoll y Eleonora Navatta en "Esta boca es mía"

El debate sobre la seguridad pública terminó en un fuerte intercambio al aire entre Valeria Ripoll y Eleonora Navatta en Esta boca es mía (Canal 12), obligando al conductor José Sena a intervenir para poner paños fríos.

La discusión comenzó mientras la mesa analizaba la decisión del gobierno de incorporar vehículos blindados militares a tareas de patrullaje en determinados barrios como parte de la estrategia para combatir el delito y el accionar de bandas narcotraficantes en particular.

Ripoll, panelista del programa y excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, aclaró que su cuestionamiento iba más allá de la medida puntual y apuntó a la conducción de la política de seguridad del gobierno.

"La seguridad en el Uruguay es un caos absoluto", afirmó, antes de cuestionar la continuidad del ministro del Interior, Carlos Negro. Según sostuvo, no comprende por qué el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario del oficialismo, mantiene en el cargo al jerarca, a quien vinculó políticamente con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

"No entiendo qué pasa ¿Por qué tiene tanto poder Jorge Díaz?", se preguntó y añadió: "Diría que la situación de seguridad es peor a cuando estaba (Eduardo) Bonomi al frente del Ministerio del Interior, así que no entiendo por qué no sacan a este ministro".

Eleonora Navatta. Foto: Ignacio Sánchez.

La exdirigente sindical también cuestionó las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien manifestó públicamente su desacuerdo con la utilización de recursos militares en tareas de patrullaje policial.

"Es la segunda vez que el ministro Juan Castillo desautoriza al presidente de la República", afirmó Ripoll, al recordar además las diferencias expresadas por el secretario de Estado tras la visita de Yamandú Orsi a un portaaviones estadounidense en mayo pasado.

Fue entonces cuando Eleonora Navatta la interrumpió para marcar una diferencia conceptual.

"Cuestionar y desautorizar son cosas distintas, Valeria. Tenés que aprender el significado de las palabras", respondió.

Ripoll rechazó la corrección y sostuvo que un ministro que expresa públicamente su desacuerdo con una decisión respaldada por el presidente termina debilitando la posición del gobierno.

La discusión fue subiendo de tono. "Está complicada hoy, Eleonora. No dejás hablar a nadie", lanzó Ripoll.

Navatta respondió que simplemente estaba interviniendo en el debate y negó cualquier identificación con el oficialismo. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Ripoll le dijo: "Lo que pasa es que te jode escuchar que tu gobierno es un desastre".

"Mi gobierno, señora, no. Yo no soy parte del gobierno", retrucó Navatta.

Lejos de terminar allí, Ripoll insistió y acusó a su compañera de panel de "defender lo indefendible", al sostener que la inseguridad es hoy el principal problema del país y que el gobierno debería relevar al ministro del Interior.

Ante el creciente intercambio, José Sena tomó la palabra para reconducir la conversación hacia el tema central del programa y continuar el debate sobre los aspectos legales y políticos de la participación de vehículos y personal militar en tareas de apoyo a la seguridad pública.