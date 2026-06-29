Famosa pareja de periodistas agrandó la familia: el curioso nombre que eligieron y cómo lo anunciaron

Se trata de una de las parejas más conocidas de la escena televisiva actual y comparten pasillos y aire en Canal 10. Él se encarga de la cobertura policial en Subrayado Central, mientras que ella conduce Subrayado Mediodía y también está al frente de Subrayado Domingo. Esta vez, sin embargo, fueron noticia por un motivo muy distinto: usaron las redes sociales para anunciar que agrandaron la familia.

Se trata de Guillermo Lorenzo y Paola Botti, que además de ser pareja en la vida real, también han compartido pantalla. El último domingo del año pasado, por ejemplo, les tocó conducir juntos Subrayado Domingo.

"Hoy no voy a estar sola en la conducción. Lo voy a hacer acompañada por Guille Lorenzo, que va a ser mi pareja de noticiero, así como lo es en la vida", comentó Botti aquella noche. Lorenzo dijo sentirse como en su casa, "pero de traje", y sobre el final ella fue un paso más allá al sorprender a los televidentes preguntándole si le iba a dar un beso.

No fue la única escena al aire que protagonizaron. Cuando a ella le toca conducir desde el estudio y a él salir desde la calle en los móviles, suelen compartir esos cruces en sus redes sociales con tiernos mensajes recíprocos. Incluso, Lorenzo llegó a sorprenderla en Subrayado Domingo con un romántico gesto que quedó plasmado en la pantalla: le regaló un ramo de flores amarillas por el Día de la Primavera.

La pareja, que también suele compartir sus viajes y escapadas románticas con sus miles de seguidores en Instagram, volvió a usar las redes para dar una buena noticia: agrandó la familia. Presentó en sociedad a un nuevo cachorro, que se suma a Lucho, con quien incluso han compartido vacaciones en Villa Serrana.

Guillermo Lorenzo y Paola Botti junto a Pelistri. Foto: @guillelorenzo_20

La primera en dar a conocer la novedad fue Botti, que compartió una foto junto a su novio y Pelistri. "En casa. Les presentamos a Pelistri. Con una sola L para que no lo confundan con el futbolista", escribió la periodista, en referencia al jugador de la selección uruguaya al que Marcelo Bielsa no le dio minutos durante el Mundial 2026.

Lorenzo también decidió mostrar a su "perrihijo" con el siguiente mensaje: "Ya casi un mes con Pelistri en casa", escribió, al tiempo que arrobó a su novia. Acompañó el posteo con un carrusel de imágenes de ambos junto a la mascota: paseando en el auto, a upa en su casa, sobre el sillón, en su cucha y en otros momentos de la vida cotidiana.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de bienvenida y comentarios que elogiaban la belleza y la ternura de Pelistri: "Morí de amor", "Que lo críen bien bonito", "El mimoso de la familia" y muchos más.